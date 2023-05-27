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Sevilla-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Sevilla-Real Madrid maçı saat kaçta?

Sevilla-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Sevilla-Real Madrid maçı saat kaçta?

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İspanya La Liga iddialı takımlarından Sevilla ve Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sevilla ile Real Madrid maçı heyecanla bekleniyor. Sevilla ve Real Madrid maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Sevilla-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Sevilla-Real Madrid maçı saat kaçta? İşte detaylar…

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Real Madrid maçı hangi kanalda? Sevilla ve Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sevilla ile Real Madrid maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler tarafından Sevilla ve Real Madrid maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğu merak konusu oldu. Peki, Sevilla-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Real Madrid maçı nereden, nasıl izlenir? Sevilla-Real Madrid maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde...

SEVİLLA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla ve Real Madrid maçı, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'da gerçekleşecektir.

REAL MADRİD MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Real Madrid ve Sevilla arasında gerçekleşecek İspanya La Liga maçı, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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