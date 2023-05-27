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Sevilla - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Sevilla-Real Madrid maç sonucu!

Sevilla - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Real Madrid maçı kaç kaç bitti? Sevilla-Real Madrid maç sonucu!

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Enes'in durumu kötü! R.Madrid'in istediği milli futbolcunun açıklaması yüreklere dokunduEnes'in durumu kötü! R.Madrid'in istediği milli futbolcunun açıklaması yüreklere dokundu

Sevilla - Real Madrid maç özeti! İspanya La Liga takımlarından Sevillave Real Madrid bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Sevilla- Real Madrid maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler SevillaReal Madrid maç özeti! SevillaReal Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, SevillaReal Madrid maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

SEVİLLA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla ve Real Madrid maçı, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'da gerçekleşecektir.

SEVİLLA VE REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ İZLE!

Real Madrid ve Sevilla arasında gerçekleşecek İspanya La Liga maçı, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Maç Özetleri Real Madrid Sevilla FC Gündem Spor Haberler

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