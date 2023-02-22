UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tur heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Sevilla ile PSV tur için kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakayı kazanan ekip turnuvada son 8 takım arasına ismini yazdıracak. Kritik müsabakaya dair dtaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla - PSV maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - PSV maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakknda tüm merak edilenler...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turuna yükselecek son 8 takım, yarınki maçların ardından belirlenecek. Sonucu en çok merak edilen karşılaşmalardan biri olan Sevillaile PSV kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakaya dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla - PSV maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - PSV maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

SEVILLA - PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa ligi son 16 turunda Sevilla ile PSV Eindhoven arasında oynanacak müsabaka 23 Şubat Perşembe günü saat 20.45 'te başlayacak.

SEVILLA - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa ligi son 16 turunda Sevillaile PSV Eindhoven arasında saat 20.45'te oynanacak kritik müsabaka EXXEN platformundan naklen futbolseverler ile buluşacak. Avrupa ligi son 16 turunda Sevilla ile PSV Eindhoven arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Sevilla: Bounou; Nianzou, Bade, Gudelj; Navas, Fernando, Gueye, Acuna; Suso, Torres; En Nesyri

PSV: Benitez; Teze, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt; Sangare, Veerman; Bakayoko, Simons, Thorgan Hazard; De Jong