UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını lider tamamlayan ve son 16 turu oynamaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu. Bunun ardından Sevilla'nın nerede olduğu merak edildi. Peki, Sevilla nerede? Sevilla nerenin takımı? Sevilla hangi ülkede?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Bunun ardından Sevilla'nın nerede olduğu merak edildi. Peki, Sevilla nerede? Sevilla nerenin takımı? Sevilla hangi ülkede? İşte detaylar haberimizde...

SEVİLLA NEREDE?

Sevilla ili, İspanya'nın Endülüs özerk bölgesine bağlı bir ili. Merkezi, ile adını veren Sevilla kentidir.

Sevilla, İspanya'nın güneybatı kesiminde Endülüs (Andalucía) özerk bölgesinin merkezi ve en büyük şehridir. Toplam nüfusu şehir merkezi ve kasabalar ile beraber 1.758.720'dir.

Atlas Okyanusundan 87 km kadar içeride, Guadalquivir Nehrinin doğu yakasında yer alır. Başkent Madrid'in yaklaşık 550 km güneybatısına düşer. Bir iç liman olarak Endülüs'ün en önemli ve İspanya'nın dördüncü büyük kentidir. Geçmişte de bir kültür merkezi, Müslüman İspanya'nın başkenti ve Yeni Dünya'ya düzenlenen keşif seferlerinin başlangıç noktası olarak önem taşır.

Endülüs özerk bölgesinin sanat, kültür ve ekonomi merkezidir. Sevilla'da Avrupa'nın üçüncü büyük katedrali mevcuttur. Ayrıca Sevilla, İspanya'nın flamenko merkezi olarak kabul edilen Cadiz şehrine, özellikle de bu şehrin Jerez de la Frontera kesimine ek olarak, önemli bir flamenko merkezi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca bölgeye özel Sevillanas adı verilen bir dansı vardır.

Spor

Sevilla iki rakip futbol takımına ev sahipliği yapmaktadır; Sevilla FC ve Real Betis. Sevilla 2004 ve 2008 Yaz Olimpiyatlarını düzenlemek için aday olmuş, ancak her iki girişimi de olumsuz sonuçlandı. Sevilla FC'nin maçlarını oynadığı Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu 1982 FIFA Dünya Kupası maçlarına da ev sahipliği yaptı.