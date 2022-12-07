Sevilla - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Monaco maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Sevilla maçı nereden izlenir?

Dünya Kupası arasında Sevilla ile Monaco karşı karşıya gelecek. Heyecanla takip edilen Dünya Kupası sebebiyle liglere ara verildi. Takımlar ise formlarını kaybetmemek adına hazırlık maçları düzenliyor. Hazırlık maçlarından biri ise Sevilla ile Monaco ile oynanacak. Futbolseverler ise arama motorlarında Sevilla - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla - Monaco maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Sevilla maçı nereden izlenir? sorularına yanıt arıyor.