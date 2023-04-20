Sevilla - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla - Manchester United maçı şifresiz mi?
Gündem Haberleri
UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Sevilla - Manchester United bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sevilla - Manchester United maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Sevilla - Manchester United maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Sevilla - Manchester United karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Sevilla - Manchester United maçı şifresiz mi? Sevilla - Manchester United maçı hakemi kim? Sevilla - Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Sevilla - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla - Manchester United maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Sevilla ile Manchester United arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Sevilla-Manchester United Maçı, 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.
Sevilla-Manchester United Maçı, saat 22:00 başlayacak.