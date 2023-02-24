Avrupa Ligi B Grubu'nu Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'nın rakibi oldu. Peki, Sevilla ligde kaçıncı sırada? Sevilla İspanya La Liga'da kaçıncı sırada? İspanya La Liga puan durumu haberimizde...

Sevilla ligde kaçıncı sırada? Avrupa Ligi B Grubu'nu Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'nın rakibi oldu. Peki, Sevilla ligde kaçıncı sırada? Sevilla İspanya La Liga'da kaçıncı sırada? İspanya La Liga puan durumu hakkında bilgiler...

SEVİLLA KAÇINCI SIRADA?

Sevilla İspanya Ligi La Liga'da 22. haftanın ardından 25 puanla 12. sırada bulunmaktadır. Sevilla son 5 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştır.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla ile eşleşti. İspanyol ekibini 2007-2008 sezonunda en parlak döneminde Şampiyonlar Ligi'nden eleyen temsilcimiz, adını çeyrek finale yazdırmıştı. Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım konumunda bulunan Sevilla'da yıldız futbolcular dikkat çekiyor. Ancak İspanyol ekibi kadro kalitesine rağmen bu sezon takım olmayı başaramadı ve ligde beklenenin çok uzağında kaldı.

LİGDE YÜZLERİ GÜLMÜYOR

Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla, bu sezon ligde kötü günler geçiriyor. İspanyol devi, 22 maç sonunda ligde 25 puanla 12. sırada yer alırken 9 kez mağlup oldu.

KADRODA 3 GALATASARAYLI VAR

Sevilla'nın kadrosunda önemli yıldızlar bulunuyor. İspanyol ekibinde Rakitic, Lamela, En-Nesyri, Papu Gomez ve Rafa Mir gibi isimler dikkat çekerken, daha önce Galatasaray forması giymiş 3 futbolcu da kadroda yer alıyor. Sezon başında transfer edilen Marcao'nun yanı sıra Sevilla'da daha önce sarı-kırmızılı formayı giymiş Fernando ve Alex Telles forma giyiyor.