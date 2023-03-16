UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı ağırlayacak. İlk maçı 2-0 kaybeden temsilcimiz, rakibini 3 farklı yendiği her skorda çeyrek finale yükselecek. Maçta Sevilla kalecisi kim? Fenerbahçe-Sevilla maçında Sevilla kalecisi kimdir? merak edildi.

Sevilla kalecisi kim? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı ağırlayacak. İlk maçı 2-0 kaybeden temsilcimiz, rakibini 3 farklı yendiği her skorda çeyrek finale yükselecek. Maçta Sevilla kalecisi kim? Fenerbahçe-Sevilla maçında Sevilla kalecisi kimdir? merak edildi. İşte detaylar...

SEVİLLA KALECİSİ KİM?

Sevilla kalecisinin adı Dmitrovic'tir. Marko Dmitrovic, La Liga takımı Sevilla için kaleci mevkinde görev yapan Sırp profesyonel futbolcudur.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe : Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Oosterwolde, Arda Güler, Batshuayi, Valencia

Sevilla: Dmitrovic, Gudelj, Bade, Telles, Acuna, Montiel, Fernando, Rakitic, Torres, Rafa Mir, En-Nesyricia.