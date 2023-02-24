UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla kadrosunda kimler var? merak ediliyor. Futbolseverler ise arama motorlarında kura çekimi işleminin gerçekleşmesinin ardından Sevilla kadrosunda kimler var? Sorularını araştırıyor. Peki, Sevilla kadrosunda kimler var? Sevilla kadrosunda hangi futbolcular, oyuncular var? İşte Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'nın kadrosu!

Sevilla kadrosunda kimler var? sorusu aratılıyor. Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen anlardan bir tanesi de kura çekimi oldu. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere birçok taraftar ise Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim oldu? Peki, Sevilla kadrosunda kimler var? Sevilla kadrosunda hangi futbolcular, oyuncular var? İşte Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'nın kadrosu!

LİGDE YÜZLERİ GÜLMÜYOR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla ile eşleşti. İspanyol ekibini 2007-2008 sezonunda en parlak döneminde Şampiyonlar Ligi'nden eleyen temsilcimiz, adını çeyrek finale yazdırmıştı. Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım konumunda bulunan Sevilla'da yıldız futbolcular dikkat çekiyor. Ancak İspanyol ekibi kadro kalitesine rağmen bu sezon takım olmayı başaramadı ve ligde beklenenin çok uzağında kaldı.

Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla, bu sezon ligde kötü günler geçiriyor. İspanyol devi, 22 maç sonunda ligde 25 puanla 12. sırada yer alırken 9 kez mağlup oldu.

KADRODA 3 GALATASARAYLI VAR

Sevilla'nın kadrosunda önemli yıldızlar bulunuyor. İspanyol ekibinde Rakitic, Lamela, En-Nesyri, Papu Gomez ve Rafa Mir gibi isimler dikkat çekerken, daha önce Galatasaray forması giymiş 3 futbolcu da kadroda yer alıyor. Sezon başında transfer edilen Marcao'nun yanı sıra Sevilla'da daha önce sarı-kırmızılı formayı giymiş Fernando ve Alex Telles forma giyiyor.

SEVİLLA KADROSUNDA KİMLER VAR?

240 milyon euroluk kadro değerine sahip Sevilla'nın yaş ortalaması 28.6. Kadroda yer alan oyuncular ise şu şekilde;

Kaleciler

Alberto Flores

Bono

Marko Dmitrovic

Matías Árbol

Defanslar

Marcos Acuña

Alex Telles

Loïc Badé

Diego Hormigo

Jesús Navas

Marcão

Gonzalo Montiel

Tanguy Nianzou

Pablo Pérez

Karim Rekik

Orta Sahalar

Bryan Gil

Fernando

Papu Gómez

Nemanja Gudelj

Pape Gueye

Joan Jordán

Lulo Dasilva

Manuel Bueno

Nacho Quintana

Óliver Torres

Ivan Rakitic

Forvetler

Carlos Álvarez

Jesús Corona

Youssef En-Nesyri

Érik Lamela

Lucas Ocampos

Rafa Mir

Suso