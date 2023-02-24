Sevilla kadrosunda kimler var? Sevilla kadrosunda hangi futbolcular, oyuncular var? İşte Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'nın kadrosu!
Gündem Haberleri
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla kadrosunda kimler var? merak ediliyor. Futbolseverler ise arama motorlarında kura çekimi işleminin gerçekleşmesinin ardından Sevilla kadrosunda kimler var? Sorularını araştırıyor. Peki, Sevilla kadrosunda kimler var? Sevilla kadrosunda hangi futbolcular, oyuncular var? İşte Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'nın kadrosu!
Sevilla kadrosunda kimler var? sorusu aratılıyor. Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen anlardan bir tanesi de kura çekimi oldu. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere birçok taraftar ise Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim oldu? Peki, Sevilla kadrosunda kimler var? Sevilla kadrosunda hangi futbolcular, oyuncular var? İşte Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'nın kadrosu!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla ile eşleşti. İspanyol ekibini 2007-2008 sezonunda en parlak döneminde Şampiyonlar Ligi'nden eleyen temsilcimiz, adını çeyrek finale yazdırmıştı. Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım konumunda bulunan Sevilla'da yıldız futbolcular dikkat çekiyor. Ancak İspanyol ekibi kadro kalitesine rağmen bu sezon takım olmayı başaramadı ve ligde beklenenin çok uzağında kaldı.
Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla, bu sezon ligde kötü günler geçiriyor. İspanyol devi, 22 maç sonunda ligde 25 puanla 12. sırada yer alırken 9 kez mağlup oldu.
Sevilla'nın kadrosunda önemli yıldızlar bulunuyor. İspanyol ekibinde Rakitic, Lamela, En-Nesyri, Papu Gomez ve Rafa Mir gibi isimler dikkat çekerken, daha önce Galatasaray forması giymiş 3 futbolcu da kadroda yer alıyor. Sezon başında transfer edilen Marcao'nun yanı sıra Sevilla'da daha önce sarı-kırmızılı formayı giymiş Fernando ve Alex Telles forma giyiyor.
240 milyon euroluk kadro değerine sahip Sevilla'nın yaş ortalaması 28.6. Kadroda yer alan oyuncular ise şu şekilde;
Kaleciler
Alberto Flores
Bono
Marko Dmitrovic
Matías Árbol
Defanslar
Marcos Acuña
Alex Telles
Loïc Badé
Diego Hormigo
Jesús Navas
Marcão
Gonzalo Montiel
Tanguy Nianzou
Pablo Pérez
Karim Rekik
Orta Sahalar
Bryan Gil
Fernando
Papu Gómez
Nemanja Gudelj
Pape Gueye
Joan Jordán
Lulo Dasilva
Manuel Bueno
Nacho Quintana
Óliver Torres
Ivan Rakitic
Forvetler
Carlos Álvarez
Jesús Corona
Youssef En-Nesyri
Érik Lamela
Lucas Ocampos
Rafa Mir
Suso