Macaristan'ın ev sahipliğinde UEFA Avrupa Ligi finalinde şampiyon bu gece, Başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da belli olacak. İtalyan ekibi Zeki Çelik'li Roma, finalde de hiç kaybetmeyen İspanya'dan Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Peki,Sevilla kaç UEFA kupası kazandı? Sevilla UEFA Kupası'nda kaç kere finale çıktı?

SEVİLLA KAÇ UEFA KUPASI KAZANDI?

Sevilla Fc takımının toplamda 6 UEFA şampiyonluğu bulunmaktadır. Düne kadar 5 şampiyonluğu olan Sevilla, dün Inter'i tarihi bir zaferle yenerek bu alanda 6. şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Şimdi Sevilla'nın oynadığı finallere ve kazandığı yıllara bakalım.

Sevilla'nın UEFA kazandığı yıllar:

2005-2006 yılı UEFA : Sevilla finalde Middlesbrough FC takımını 4-0 yenerek şampiyon olmuştur.

2006-2007 yılı UEFA : Sevilla finalde Espanyol takımıyla 2-2 berabere kalmış. Penaltılarda 3-1 kazanmıştır.

2013-2014 yılı UEFA : Sevilla finalde Benfica ile 0-0 berabere kalmış. Penaltılarla 4-2 kazanmıştır.

2014-2015 yılı UEFA : Sevilla finalde Dnipro Dnipropetrovsk takımını 3-2 yenerek şampiyon olmuştur.

2015-2016 yılı UEFA : Sevilla finalde Liverpool takımını 3-1 yenerek şampiyon olmuştur.

2019-2020 yılı UEFA : Sevilla finalde İnter takımını 3-2 yenerek şampiyon olmuştur.

Buna göre Sevilla'nın toplamda 6 UEFA şampiyonluğu bulunmaktadır. Bu alanda en çok şampiyonluk Sevilla'ya aittir.

Sevilla'nın UEFA kupası aldığı seneler:

• 2006

• 2007

• 2014

• 2015

• 2016

• 2020

Kısacası Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde toplamda 6 şampiyonluğu vardır.