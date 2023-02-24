Sevilla kaç UEFA kupası aldı? Sevilla kaç defa UEFA kupası aldı?
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu. Gelişme sonrası Sevilla hakkında detaylar araştırılırken Sevilla kaç UEFA kupası aldı ve Sevilla kaç defa UEFA kupası aldı gibi konular araştırıldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu eşleşmesinde İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. Peki, Sevilla kaç UEFA kupası aldı? Sevilla kaç defa UEFA kupası aldı?
SEVİLLA KAÇ UEFA KUPASI ALDI?
Sevilla kupaları:
4 AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU
2 UEFA KUPA ŞAMPİYONU
(Sevilla, eski ve yeni UEFA kupasıorganizasyonlarında toplam 6 UEFA kupası kazanmıştır)
1 UEFA SUPER KUPA
1 ISPANYA SAMPİYONU
5 COPA DEL REY SAMPİYONU
1 ISPANYA SÜPER KUPA SAMPİYONU