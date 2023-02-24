Sevilla kaç UEFA kupası aldı? Sevilla kaç defa UEFA kupası aldı?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu. Gelişme sonrası Sevilla hakkında detaylar araştırılırken Sevilla kaç UEFA kupası aldı ve Sevilla kaç defa UEFA kupası aldı gibi konular araştırıldı.