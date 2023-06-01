UEFA Avrupa Ligi final maçında Sevilla ile Roma kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda 4-1 kazanan Sevilla kupaya uzandı. Peki, Sevilla kaç kez şampiyon oldu? Sevilla şampiyonluk sayısı ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi final maçında Sevilla ile Roma kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere biten mücadele penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarına giden finalde gülen taraf Sevilla oldu. İspanyol ekibi, penaltı atışlarında Roma'yı 4-1'le devirerek UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı. İspanyol temsilcisi, bu kupayı 7'nci kez müzesine götürdü. Sevilla, Son 16 Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe'yi elemişti. Peki, Sevilla kaç kez şampiyon oldu? Sevilla şampiyonluk sayısı ne kadar?

SEVİLLA KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. kez zafere uzandı. Endülüs ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ni 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 yıllarından sonra 2023'te de kazandı. Sevilla, ayrıca bir Avrupa kupası finalinde Jose Mourinho'yu mağlup eden ilk takım oldu.

Sevilla-Roma UEFA Avrupa Ligi final maçında Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Hakem Anthony Taylor'ın düdük çaldığı maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Maçın ilk sayısını Roma'dan Paulo Dybala 34. dakikada kaydetti. 55. dakikada Mancini kendi kalesine attı ve skor eşitlendi. Uzatmalara giden maçta sonuç değişmedi. Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı, uzatmada yerine Zalewski girdi.