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Sevilla - Juventus ilk maç sonucu! Sevilla - Juventus 1. maç kaç kaç bitti?

Sevilla - Juventus ilk maç sonucu! Sevilla - Juventus 1. maç kaç kaç bitti?

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UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Sevilla - Juventus yarı final maçı heyecanı yaşanacak. Futbol severler Sevilla - Juventus 1. maç kaç kaç bitti? Merak ediyor. İşte Sevilla - Juventus ilk maç sonucu!

Sevilla Juventus ilk maç sonucu! UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Sevilla - Juventus yarı final maçı heyecanı yaşanacak. Futbol severler Sevilla - Juventus 1. maç kaç kaç bitti? Merak ediyor. İşte Sevilla - Juventus ilk maç sonucu haberimizde...

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Sevilla - Juventus ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sevilla - Juventus maçı saat 22.00'de başlayacak.

Sevilla - Juventus maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

Sevilla - Juventus maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Sevilla - Juventus maçı Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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