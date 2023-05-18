Sevilla - Juventus ilk maç sonucu! Sevilla - Juventus 1. maç kaç kaç bitti?
Gündem Haberleri
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Sevilla - Juventus yarı final maçı heyecanı yaşanacak. Futbol severler Sevilla - Juventus 1. maç kaç kaç bitti? Merak ediyor. İşte Sevilla - Juventus ilk maç sonucu!
Sevilla Juventus ilk maç sonucu! UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Sevilla - Juventus yarı final maçı heyecanı yaşanacak. Futbol severler Sevilla - Juventus 1. maç kaç kaç bitti? Merak ediyor. İşte Sevilla - Juventus ilk maç sonucu haberimizde...
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Sevilla - Juventus ilk maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Sevilla - Juventus maçı saat 22.00'de başlayacak.
Sevilla - Juventus maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.
Sevilla - Juventus maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Sevilla - Juventus maçı Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.