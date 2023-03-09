Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla hangi ligde oynuyor?

Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Sevilla, 2008'de UEA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, Sevilla'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla hangi ligde oynuyor?