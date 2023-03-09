Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla hangi ligde oynuyor?
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Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Sevilla, 2008'de UEA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, Sevilla'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla hangi ligde oynuyor?
Fenerbahçe bu akşam İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak. Peki, Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla hangi ligde oynuyor?