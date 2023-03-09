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Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla hangi ligde oynuyor?

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Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla hangi ligde oynuyor?

Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Sevilla, 2008'de UEA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, Sevilla'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla hangi ligde oynuyor?

Rakipte 3 eksik! Fenerbahçe-Sevilla maçının muhtemel 11'leri belli olduRakipte 3 eksik! Fenerbahçe-Sevilla maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Fenerbahçe bu akşam İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak. Peki, Sevilla hangi ülkenin takımı? Sevilla hangi ligde oynuyor?

SEVİLLA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sevilla FC Gündem Haberler

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