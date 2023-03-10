Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü, TSİ 23.00'da İspanya temsilcisi Sevilla ile Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Sevilla Fenerbahçe rövanş ne zaman yapılacak? 2 maç ne zaman?

Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Sevilla, 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, Sevilla'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Sevilla Fenerbahçe rövanş ne zaman yapılacak? 2 maç ne zaman?

RÖVANŞ NE ZAMAN?

JESUS'TAN ÜÇLÜ DEFANS

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, üçlü defans kurgusunu sahaya sürdü. Sarı-Lacivertliler'in stoper hattında Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai oynuyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle; Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Valencia, King.

HAKEM FRANSIZ

Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

SEVİLLA, DEVLER LİGİ'NDEN GELİYOR

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla,Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'la yarışıp, 3. oldu. İspanyol ekibi yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

PSV'Yİ ELEDİLER

Play-Off Turu'nda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Sevilla Fenerbahçe rövanşı 16 Mart Perşembe günü yapılacak.