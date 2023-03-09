Sevilla Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Sevilla Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Sevilla Fenerbahçe canlı maç anlatımı!

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SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Sevilla - Fenerbahçe maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN

Sevilla - Fenerbahçe maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Sevilla - Fenerbahçe maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Sevilla maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı saat 23.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Sevilla maçı Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.