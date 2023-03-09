Sevilla Fenerbahçe maçı hakemi kim? François Letexier KİMDİR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü, TSİ 23.00'da İspanya temsilcisi Sevilla ile Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Sevilla Fenerbahçe maçı hakemi kim? Fener UEFA maçını kim yönetiyor?

Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Sevilla, 2008'de UEA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, Sevilla'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Sevilla Fenerbahçe maçı hakemi kim? Fener UEFA maçını kim yönetiyor?

SEVİLLA FENERBAHÇEHAKEMİ KİM?

Sevilla Fenerbahçe maçı hakemi François Letexier'dir.

François Letexier, Ligue 1'de görev yapan bir Fransız futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA hakemidir ve UEFA elit kategori hakemi olarak derecelendirilmiştir