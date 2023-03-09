Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam İspanya temsilcisi Sevilla ile karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri belli oldu mu merak ediliyor. Sevilla Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler! FB Sevilla ilk 11'ler kadroda kimler var? Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i haberimizde...

Sevilla Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler! Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam İspanya temsilcisi Sevilla ile karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri belli oldu mu merak ediliyor. Sevilla Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler! FB Sevilla ilk 11'ler kadroda kimler var? Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i ve detaylar...

SEVİLLA - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Sevilla - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri şu şekildedir:

Sevilla: Dimitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Tellex, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, King, Valencia

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Sevilla maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı saat 23.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe - Sevilla maçı Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.