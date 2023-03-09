Sevilla Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler! FB Sevilla ilk 11'ler kadroda kimler var? Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i
Gündem Haberleri
Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam İspanya temsilcisi Sevilla ile karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri belli oldu mu merak ediliyor. Sevilla Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler! FB Sevilla ilk 11'ler kadroda kimler var? Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i haberimizde...
Sevilla Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler! Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam İspanya temsilcisi Sevilla ile karşılaşacak. Maçın ilk 11'leri belli oldu mu merak ediliyor. Sevilla Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'ler! FB Sevilla ilk 11'ler kadroda kimler var? Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i ve detaylar...
Sevilla - Fenerbahçe maçı ilk 11'leri şu şekildedir:
Sevilla: Dimitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Alex Tellex, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Bryan Gil, En-Nesyri
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Samet, Szalai, İrfan Can, Arao, Crespo, Lincoln, King, Valencia
Fenerbahçe - Sevilla maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat 23.00'te başlayacak.
Fenerbahçe - Sevilla maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe - Sevilla maçı Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.