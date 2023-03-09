Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü, TSİ 23.00'da İspanya temsilcisi Sevilla ile Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Sevilla'da Marcao oynuyor mu? Sevilla kadrosunda Galatasaraylı oyuncu var mı?

Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Sevilla, 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, Sevilla'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Sevilla'da Marcao oynuyor mu? Sevilla kadrosunda Galatasaraylı oyuncu var mı?

SEVİLLA KADROSUNDA GALATASARAYLI OYUNCU VAR MI?