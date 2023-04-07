Sevilla - Celta Vigo maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Sevilla - Celta Vigo maçı şifresiz mi?

La Liga'de hedefine ulaşmak isteyen Sevilla - Celta Vigo bugün karşı karşıya geliyor. La Liga'de haftanın en önemli maçlarından biri olan Sevilla - Celta Vigo maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, nerede oynanacak, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.