Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Sevil Sabancı oluyor ve vatandaşlar tarafından Sevil Sabancı kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Sevil Sabancı kimdir? Sevil Sabancı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sevil Sabancı hayatı ve biyografisi!

Sevil Sabancı kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Sevil Sabancı kimdir? Ve Sevil Sabancı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Sevil Sabancı kimdir? Sevil Sabancı kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sevil Sabancı hayatı ve biyografisi!

SEVİL SABANCI KİMDİR?

Sevil Sabancı (d. 4 Ocak 1973, İstanbul), Sabancı ailesinin üçüncü nesil üyesi Türk iş insanıdır.

Türkiye'nin ikinci büyük endüstri ve finans şirketi Sabancı Holding'in kurucusu Sakıp Sabancı'nın üçüncü çocuğudur. Marmara Üniversitesi işletme mezunudur.

Mezuniyetin ardından ailesine ait şirkette çeşitli görevlerde çalışmaya başladı. 1997 yılında Sabancı Holding yönetim kuruluna girdi. Annesi Türkan Sabancı tarafından kurulan Türkan Sabancı Görme Engelliler İlköğretim Okulu yönetim kurulu üyesi oldu. Turizm sektörüne girdi.

Sevil Sabancı 1991 yılında Eran Tapan ile evlenmiştir. Çiftin evliliği 3 yıl sürmüştür. Sevil Sabancı, Melisa Tapan adlı bir kız çocuğuna sahiptir.