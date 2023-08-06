Son zamanlarda internet üzerinde araştırılan isimlerden bir tanesi Sevil Başbuğ oluyor ve vatandaşlar tarafından Sevil Başbuğ'un babası kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Sevil Başbuğ'un babası kimdir? Sevil Başbuğ'un babasının adı ne, mesleği ne?

Sevil Başbuğ'un babası kimdir? Sorusu, son günlerde konuya ilişkin olarak araştırılan ve en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Sevil Başbuğ son dönem içerisinde araştırılan isimlerden bir tanesi oluyor ve hakkındaki detaylar arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Sevil Başbuğ'un babası kimdir? Sevil Başbuğ'un babasının adı ne, mesleği ne?

SEVİL BAŞBUĞ'UN BABASI KİMDİR?

Sevil Başbuğ'un babasının kim olduğuna dair bir bilgi internet üzerinde yer almıyor. Sevil Başbuğ'un eşi ise İlker Başbuğ'dur. Mehmet İlker Başbuğ, 29 Nisan 1943 yılında Afyonkarahisar'da doğmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 26. Genelkurmay Başkanı olan Türk orgeneral ve yazardır.