Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sevil Atasoy hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sevil Atasoy'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sevil Atasoy kimdir? Sevil Atasoy kaç yaşında, nereli? Sevil Atasoy hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sevil Atasoy hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sevil Atasoy'un hayatını araştırıyor. Peki, Sevil Atasoy kimdir? Sevil Atasoy kaç yaşında, nereli? Sevil Atasoy hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SEVİL ATASOY KİMDİR?

Prof. Dr. Sevil Atasoy 1949'da, İstanbul'da doğdu. Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında biyokimya alanında uzmanlık ve tıp bilimleri doktorası yaptı, aynı dalda doçent ve profesör oldu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalındaki öğretim üyeliğinin yanı sıra, 1980-1993 arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi başkanlığını, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünün 1987-2005 yılları arasında müdürlüğünü yürüttü, biyokimya, kriminalistik ve kriminolojinin farklıalanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi, tez danışmanlığı yaptı ve 2009'a kadar İstanbul Üniversitesindeki öğretim üyeliğini sürdürdü.

2005-2010 arasında Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) üyeliği yapan Atasoy ve kurulun başkanlığını üstlendi. 2017 yılında Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından Kurul üyeliğine yeniden seçildi. Halen Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Prof. Dr. Sevil Atasoy, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümü Başkanlığı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Anabilim Dalı Başkanlığı'nın yanısıra Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürütmektedir.

İki kez DAAD Alman akademik değişim programı bursu, ayrıca NATO, EMBO ve A.B.D. Hubert H. Humphrey başkanlık bursu alan Atasoy, İstanbul Üniversitesinin yanı sıra, Yıldız Teknik ve Bahçeşehir Üniversitelerinde, Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisinde, ayrıca BM Viyana Narkotik Laboratuvarı, Almanya Federal Kriminal Kurumu (BKA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kaliforniya Kriminalistik Enstitüsü, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampusu Adli Bilimler bölümü,Los Angeles Şerifliği Kriminal Laboratuvarlarında misafir eğitimci; Los Angeles RAND Corporation, Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi Fiziksel Biyokimya ve Adli Tıp bölümleri ile Stanford ve Emory Üniversiteleri Genetik bölümlerinde, ayrıca Bremen ve Münster Üniversiteleri Adli Tıp bölümlerinde misafir araştırıcı olarak çalıştı.

BM Suç ve Uyuşturucu Ofisi UNODC, BM Narkotik Komisyonu CND, Avrupa Konseyi Pompidou Grubu, T.C. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının farklı komisyonlarında görev yaptı.

Prof. Atasoy, olay yeri inceleme, kriminal laboratuvarların gelişmesi ve DNA analizlerine katkısı nedeniyle ulusal ve uluslararası ödüller aldı.

Uluslararası hakemli dergilerde biyokimya, toksikoloji ve genetik alanında çok sayıda bilimsel yayını olan Atasoy,2005-2009 arası, Hürriyet Gazetesi'nde Delil Avcısı adlı sayfada haftalık adli bilim yazıları kaleme aldı, CNN Türk'te Suç ve Delil, HaberTürk'te Acayip İşler, NTV'de Prof. Dr. İlber Ortaylı ile birlikte Gel Zaman Git Zaman tartışma programlarını yaptı, Kanal D'de Okan Bayülgen ile birlikte sunduğu Muhabbet Kralı programı İsmail Cem En İyi Talkshow Programı ödülünü kazandı. Yine Kanal D'de, Kanıt adlı yüz bölüm süren polisiye dizinin konsept sahibi ve hikâye danışmanlığı ile sunuculuğunu üstlendi.

Cardozo Hukuk Fakültesinde (New York) başlatılan Mağduriyet Projesi'nin Türkiye yürütücüsü, Adli Bilimler Derneği'nin Başkanı, Kanıt Danışmanlık Tic. Ltd.Şti.nin sahibi olan Prof. Dr. Sevil Atasoy'un, Doğan Kitap'tan yayınlanan Labirent, Bu Ayak İzi Senin Dr. Watson, Karanlığa Yolculuk, Her Çikolata Yenmez, Kusursuz Cinayet Yoktur, Yeraltındaki Melekler ve Yerüstündeki Şeytanlar, Acayip İşler, Züppe Kocanın Şarkıcı Karısı ile Çürük Elmalar ve Masum Mahkumlar adlı popüler adli bilim kitapları bulunmaktadır.