Hayatının önemli bir bölümünde anneannesinin etkili olduğunu ifade etmiştir. Disiplinli bir insan olduğunu, bunun kendisine çoğunlukla da yarar sağladığını belirtmiştir. Babasının hayatı ve mesleği ile iç içe bir hayat geçirmiştir. Peki, Sevil Atasoy kimdir? Sevil Atasoy kaç yaşında, nereli? Sevil Atasoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SEVİL ATASOY KİMDİR?

Hafize Hikmet Sevil Gök (d. 25 Şubat 1949, İstanbul), Profesör doktor. Bir dönem de başkanlığını yürütmüş olduğu Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu üyesi, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü, kriminolog.

Sevil Atasoy (Gök), 1949 yılında Prof. Dr. Şemsi Gök ve Dr. Ferda Gök'ün tek kızı olarak dünyaya geldi. Çocukluk dönemi babasının işi olan Adli Tıp ile yakın halde geçmiştir. 1956 yılında başladığı ilk öğrenimini tamamladıktan sonra Alman Lisesi'ne devam etmiştir. Bu dönemde İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini öğrenmiştir. Müziğe olan merakı onu Münir Nurettin Selçuk'un oğlu ile konser vermeye kadar götürse de sonradan akademik hayatı tercih etmiştir.

Üniversite Süreci ve Öğretim Üyeliği Dönemi

Annesi Dr. Ferda Gök'ün laboratuvarında çalışması amacıyla Sevil Atasoy kimya ve sonrasında biyokimya okumak üzere ailesi tarafından yönlendirildi. Alman Lisesi'nden mezun olmasının akabinde önce İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Biyokimya alanında doktorasını tamamlayarak aynı dalda önce doçent sonra da profesör unvanı aldı.

Atasoy'un üniversiteden hocası Farmakoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alâeddin Akçasu, Biyokimya alanı yerine Adli Tıp alanında çalışmasını tavsiye etmiştir. Türkiye'nin henüz kına ile esrarı ayırt edemediğini ifade ederek babasının yolundan yürümesi durumunda oldukça başarılı olacağını ifade etmiştir.

Adli Tıp Enstitüsü'nün Kuruluş Süreci

Türkiye seksenli yılların başına kadar Modern Adli Tıp konusunda çok gerideydi. Usta-çırak ilişkisinin yoğun olduğu bir dönemde sistematik, programlı, eğitim temelli bir kurumun kurulması ihtiyacı doğdu. 1982 yılında konu hakkındaki kanun hükmünde kararname ile kuruluş izni verildi. Prof. Dr. Şemsi Gök, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bir enstitünün kuruluşuna öncülük etti. Kurucuları arasında Sevil Atasoy da bulunmaktaydı. Prof. Dr. Şemsi Gök beş yıllık çalışmasının ardından, emekliliği sonrası 1988 yılına kadar sürdürdüğü görevini kızı Sevil Atasoy'a devretti.

Sevil Atasoy'un müdürlük yaptığı dönemde kurum oldukça önemli çalışmalara imza atmıştır. 17 yıl sürdürmüş olduğu enstitü müdürlüğü görevini 2005 yılında Prof. Dr. İmdat Elmas'a devretmiştir.

Özel Yaşamı

Prof. Dr. Sevil Atasoy, üç kez evlilik yapmıştır. İlk eşi Alpaslan Ataman ile 1968 yılında dünya evine girdi. Kızı Selin Atasoy'un (d. 19 Mayıs 1972) babası ve ikinci eşi, dönemin Reklamcılar Derneği Başkanı Faruk Atasoy ile 1 Kasım 1971 tarihinde evlendi. Üçüncü evliliği ise gazeteci Hüseyin Ekinci ile oldu.

Hayvan hakları konusunda hassasiyeti bulunmakla birlikte, bu canlılara fena muamele ile ilgili tavır göstermiştir.

Üsküdar Üniversitesi'ndeki Çalışmaları

Prof. Dr. Sevil Atasoy'un girişimleri ile Türkiye'de ilk defa Adli Bilimler üzerine lisans bölümü açılmıştır. Bölüm, eğitim sürecine başlanılmasından bu yana Türkiye'de alanında tektir. Ayrıca aynı üniversite bünyesinde lisansüstü bölüm de öğrencilere sunulmuştur.

Yine Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı olarak; rektör yardımcılığı görevini yürütmekle birlikte, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞİDAM) müdürlüklerini de yürütmüştür ve görevleri devam etmektedir.

Yürütmekte Olduğu Görevler

Merkez Müdürü, ÜSATAM, (2020 - Devam ediyor.)

Kurul Üyeliği, ARGEYEP Yürütme Kurulu Üyeliği, (2020 - Devam ediyor.)

Çalışma Grubu Koordinatörlüğü, Adli Bilimler Grubu, (2018 - Devam ediyor.)

Bölüm Başkanlığı, Adli Bilimler (Türkçe), (2017 - Devam ediyor.)

Ana Bilim Dalı Başkanı, Adli Bilimler, (2017 - Devam ediyor.)

Yönetim / Enstitü Müdürü, (2016 - Devam ediyor.)

Merkez Müdürü / ŞİDAM, (2014 - Devam ediyor.)

Rektör Yardımcısı, (2013 - Devam ediyor.)

Mesleki Kariyeri

1980-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi başkanlığını üstlendi.

1988-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nün müdürlüğünü yürüttü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Bu dönemde biyokimya, kriminalistik ve kriminoloji alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verip tez danışmanlığı yaptı. 2009'a kadar öğretim üyeliğini sürdürdü.

2005-2009 yılları arasında Hürriyet gazetesinin Pazar ekinde "Delil Avcısı" adlı sayfada 250 kadar gerçek suç öyküsü yayınladı.

2005-2010 BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu başkanlığı yaptı. 2017 yılında tekrar kurula seçilen Atasoy, görevini sürdürmektedir.

Kanal D'de yayınlanan Kanıt adlı eğlendirici-eğitici polisiye dizinin konsept ve hikâye danışmanlığı yaptı.

İki kez DAAD Alman Akademik Değişim, ayrıca NATO, EMBO, H. H. Humphrey başkanlık bursları aldı.

2013 yılında rektör yardımcılığına başladığı Üsküdar Üniversitesi'nde birçok çalışma yapmaktadır.

Türkiye'de ve dünya üzerindeki diğer yabancı üniversitelerde dersler vermiş, misafir araştırmacı olarak çalışmıştır.

Masumiyet Projesi

1992 yılında New York Üniversitesi Cordozo Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Peter Neufeld ile Barry Scheck'in girişimiyle Innocence Project ismiyle bir proje başlatılmıştır. 2003 yılında ise projenin, bir vakıf altında faaliyetleri yürütülmesine devam edilmiştir. ABD'de 2010'lu yılların sonuna kadar 265 kişi haksız mağduriyetlerinden kurtarılarak masum oldukları kanıtlanmıştır. Bunlardan 17 tanesi idam mahkumu idi.

Türkiye'de bu çalışma Masumiyet Projesi adı altında Prof. Dr. Sevil Atasoy tarafından Adli Tıp Kurumu'nda hayata geçirilmiştir. Ekip içinde değişimler ve Prof. Dr. Sevil Atasoy enstitü müdürlüğünden emekli olmasına rağmen proje sekteye uğramamıştır. Tamamen gönüllülük esasına göre çalışma yapılmaktadır. Dünyanın belli noktalarında değişik ekipler tarafından uygulama yapılmaktadır. 2000'li yılların başında Türkiye'de yola çıkılan projede birçok kişi masum olduğu anlaşılarak salıverilmiştir.

Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı

2005 yılında teklif üzerine Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Üretiminde Tahminler Daimi Komisyonu üyeliğine adım atmış ve Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu başkanlığı (2010) yapmıştır. Bu kurulun ilk Türk başkanı, dünyanın ikinci kadın başkanı olma unvanını elinde bulundurmaktadır.

Viyana merkezli kuruluş, uyuşturucu üretim ve tüketiminin engellenmesi, kanuni zeminin hazırlanması konusunda çalışmalar yapmaktadır. 2017 yılında 2. kez seçildiği kurulda üyeliğini devam ettirmiştir. Kurula 3. kez seçilen Prof. Dr. Sevil Atasoy görevini 2027 yılına kadar sürdürecek.

Aldığı Ödüller

İsmail Cem Ödülü, 2009, Muhabbet Kralı Programı

Yılın Bilim İnsanı Ödülü, TEGEV-Yapı Kredi, 2012, Türkiye'de, DNA delilleri ve kriminal laboratuvarların gelişmesine katkısı nedeniyle

Polisiye Kitabı Emek Ödülü, 2015, Dünya Kitap Dergisi

Gerçek Suç Dosyaları ve Bilimsel Çalışmalar Üzerine Yazdığı Kitapları

Labirent, Adli Bilimlerin Gizemli Dünyası (Ekim 2006)

Bu Ayak İzi Senin Dr. Watson!, Gerçek Suç Öyküleriyle Adli Bilimler (Kasım 2007)

Karanlığa Yolculuk, Gerçek Suç Öyküleri ve Başka Karanlık İşler (Ocak 2010)

Her Çikolata Yenmez ve Başka Tatsız Öyküler (Şubat 2011)

Kusursuz Cinayet Yoktur, Kusursuza Yakın Olanlar Vardır (2012)

Yeraltındaki Melekler Yerüstündeki Şeytanlar (2013)

Acayip İşler (2015)

Züppe Kocanın Şarkıcı Karısı ve Başka Nahoş Gerçekler (2017)

Çürük Elmalar, Masum Mahkumlar (2019)

Televizyon Programları

Muhabbet Kralı, Özel Bölümler (2009)

Kanıt (2010-2013)

Suç ve Delil (2013)

Acayip İşler (2014)

Kanıt: Ateş Üstünde (2016)

Gel Zaman Git Zaman (2016-2017)

Sevil Atasoy'la People Dergisi Araştırıyor (2019-2020)

