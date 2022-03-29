Sevgiliyle dinlenecek şarkılar! Sevgiliye gönderilecek şarkılar! Romantik, aşk şarkıları!

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SEVGİLİYLE DİNLENECEK ŞARKILAR

Hüsnü Arkan & Birsen Tezer - Hoşgeldin

Levent Yüksel – Med Cezir

Pinhani – Ne Güzel Güldün

Yedinci Ev – Anlat Ona

Kenan Doğulu - Tencere Kapak

Yüksek Sadakat - Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer

Duman - Senden Daha Guzel

İkiye On Kala - Bütün İstanbul Biliyo

Yedinci Ev – Sevsene Beni

Tuğkan - Civciv

Nilipek. - Gözleri Aşka Gülen

Sedef Sebüktekin & Canozan - Seni Uyurken İzlemek

Can Ozan - Toprak Yağmura

Dedublüman/ Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam

Mark Eliyahu & Cem Adrian - Derinlerde

Rei - Şehir Lambaları

Liste daha sonra güncellenecektir...

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