Sevgiliye romantik, anlamlı, etkileyici, kısa sözler! Sevgiliye kısa anlamlı sözler nelerdir? Sevgiliye söylenecek kısa güzel sözler 2022! - Haberler

Duyguların en iyi ifade etme yolu kısa güzel sözlerden geçiyor. Sevgiliye kısa anlamlı güzel sözler söylemek isteyen insanlar, sevgiliye söylenecek güzel kısa sözleri araştırıyor. En anlamlı ve romantik sözler haberimizde yer alıyor. Sevgiliye etkileyici ve anlamlı sözler söylemek istiyorsanız detaylar haberimizde yer alıyor. Birine sevginizi belli etmek istiyorsanız eğer sevgiliye kısa anlamlı güzel sözler nelerdir? Sevgiliye romantik, anlamlı, etkileyici, kısa sözler! Detaylar haberimizdedir…

SEVGİLİYE KISA GÜZEL SÖZLER

Sevgiliye aşk sözleri şu şekildedir:

Aşk rüzgar gibidir, onu göremezsin ama hissedebilirsin.

Hayatın bu kadar güzel olabileceğini seninle tanışmadan önce bilmiyordum.

Aşk asla doğal nedenlerle bitmez.

Kesinlikle, kesinlikle, olumlu, tartışmasız, şüphesiz, sana aşığım.

Sen mi? Alırım bir ömür.

Aşk gözlerle değil, kalple bakar.

Aşk yok artık, kalmamış bu devirde...

Yanıma gelmediğinde rüyalarıma beklerim.

Dün gece çoban yıldızı ile seni bekledik deniz kenarında sabaha dek. Denizin mavi sularında gözlerinin izi kalmış. Şafak söktü ben deniz kenarında kaldım yalnız sırılsıklam.

Seni sevdim ben. Masal ülkemde sevdim, düşler sokağında sevdim. Seni sevdikçe içim kanadı. Kanadıkça sevdim. Seni acılarınla sevdim.

Dün gece dolaştığımız sokaklarda yürüdüm. Seni sordu kitap satan adam. Bir de çiçek satan bir teyze vardı hatırlar mısın? Seni GÜL sanmıştı. Gülüm benim Seni Çok Seviyorum.

Sen gittin önce soğuk bir rüzgar ardından bahar gitti. Çiçekler soldu. Kelebeğin kanat sesleri sensizliğin seslerine karıştı. Çabuk dön sevdiğim sen gittiğinde sevgiler de gitti hayatımdan.

Bu aralar okuduğum kitaplar ve romanlar hep seni anlatmış. Omuzundan dökülen İPEK saçlarını, yıldızlar gibi parlak gözlerini, seni anlatmış

İstediğin kadar uzaklara git hiçbir şey değişmiyor buğulu gözlerimde. Bir gül uzatıyor ellerin masum bir çocuk gibi. Ne kadar uzaklara gidersen git gitmemiş gibisin. Çünkü sen bir sevgilinin düşlerinde yaşıyorsun.

Sana öylesine tutkunum ki seni öğrendikçe öğrenmek istiyorum. Bir çocuğun düşlerindeki merak büyüdükçe büyüyor. Sende saklı kalan bir rüya var kimsenin göremediği. Rüyalarda buluşmak dileğimle SEVGİLİ.

Bir balık olmak istiyorum gözlerinin okyanuslarında, bir ressamın bakışlarında seni çizmek, bir şairin şiirinde seni anlatmak, bir bestecinin şarkılarında seni bestelemek istiyorum. Bağırmak istiyorum delicesine SENİ SEVİYORUM..

Sevgili, güzel sevgili, ey sevgili aşk dediğin, bana baktığın o gözlerindeki kocaman bir dünyadır. Aşk dediğin, benim o dünyada kendimi bulmamdır. Aşk dediğin, adındır. Aşk dediğin, o güzel suretinin aslıdır.

İnsan bir kere aşık olur diyenler yanılıyor. Ben sana her baktığımda yeniden aşık oluyorum.

Seni sevmek için o kadar çok sebebim var ki… Sebepleri say desen haftalarca sürer sayamam.

SEVGİLİYE GÜZEL SÖZLER KISA ROMANTİK

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatrına sen kalayım.

Sen bana nasıl her zaman gülümsüyorsun dedin ya seni görünce kederin bana bulaşması mümkün mü sence.

Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorum.

Ağlamak için sebeplerim var ama senin varlığın gülümsemek için ağır basıyor.

Sen benim geceme ışık yayan yıldız gibisin. Seni gördüğüm an karanlıktan korkmuyor yüreğim.

Şarkı söylememi talep ediyorsun. Ancak seni görünce lal olduğumu unutuyorsun.

Güneş doğsun diye dua ediyorum. Çünkü seni görmek için gündüze ihtiyacım var.

Bana seni ilk gördüğümde ne hissettiğimi soruyorsun ya o güne dair hatırladığım tek şey aklımı başımdan alan mucizevi gülüşün.

Sen aşktan korkuyorum diyorsun ya bende seni sevmekten korkuyordum ama bak şimdi senden vazgeçemeyişim.

Özlemek denmez ki buna bildiğin yangın yeri bu.

Beni yokluğunla savaştırma. Kaybedeceğimi çok iyi biliyorum.

Kahrolsun diyorum sadece yan yana olmadığımız her yer bana cehennem!

Ey gönlümün yarısı,, aklıma koydum seni ama aklım kalmadı. Yüreğime bıraktım, sana doymadı.

Halbuki ben senin düşmekten korkmuş olduğun o uçurumunda dibinde bulunuyorum.

Seni içimde her zaman yaşamak istiyordum ve senin uğruna öldürdüklerimi bir bilsen kendin oturur ağlarsın.

Şu hayatımda tekrar tekrar yaşamak istediğim, diğer tüm zamanların yanında bir yıldız gibi parlayan tek bir anı seçmem gerekirse o an, seninle tanıştığım an olurdu.

Seninle sonsuzluk kısacık bir an gibi geçer.

Seni düşündükçe gülümsüyorum; seni düşünmeden duramıyorum o yüzden sürekli gülümsüyorum.

Hayatın bu kadar güzel olabileceğini seninle tanışmadan önce bilmiyordum.

Sana aşık olmak, kaybettiğim her şeyi yeniden bulmak gibi...

Hayatımın sonuna kadar dünyanın dört bir köşesini araştırabilirim ama senin gibisini bulamam. O yüzden bir yere gittiğim yok, yanındayım.

Sen benim dünyam ben senin uydunum. Çekim gücün öyle yüksek ki yörüngenden çıkamıyorum.

Kaybedilmeyecek kadar değerlisin.

SEVGİLİYE KISA ANLAMLI GÜZEL SÖZLER

Bir hayal misin yaratıp da hükmedemediğim yoksa bir roman mısın okuyup da bitiremediğim ama şunu iyi biliyorum bir tek sensin merhaba deyip elveda diyemediğim…

Sana anlatmak istediğim birçok şey var. Ama anlatmak istediklerimi bir kelime ile ifade etmemi istersen o kelime sadece aşk olurdu.

Bir gün hayatınıza biri girer ve o an hiç mutlu olmadığınız kadar mutlu olduğunuzu hissedersiniz. İşte bunun adı aşk. Ben seni gördüğüm o an mutluluğun ne anlama geldiğini öğrendim.

Sen yıldızlara bakmayı seviyorsun bende sana. Çünkü sen benim karanlığımı aydınlatan en güçlü ışık kaynağısın.

Sana hayatım boyunca bir kez yalan söyledim. O da senin güzel olduğun. Sen güzel değil çok güzelsin.

Hayatımda iki şey istiyorum bir seni birde senin gibi gülümseyeni.

Hayat sana mutsuzluk mu getiriyor o zaman âşık olun. Ben seni tanıdım, âşık oldum ve mutluluk ile tanıştım.

Gökyüzünde birçok yıldız var ama gözüne sadece bir tanesi güzel gelir. Aşk ta bunun gibidir. Çevrende birçok insan vardır ama sen sadece bir tanesine âşık olursun.

SEVGİLİYE SÖYLENECEK KISA GÜZEL SÖZLER