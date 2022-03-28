Sevgiliye özür mesajı 2022: Uzun, Duygusal özür mesajları! Sevgiliye uzun özür mesajları WhatsApp'tan göndermelik!

Sevgiliye özür mesajı çiftler tarafından araştırılmakta. Ayrıca sevgiliye uzun özür mesajı ve sevgiliye duygusal özür mesajı örnekleri de en çok araştırılanlar arasında. Çiftler bazı konularda anlaşmazlık yaşayıp tartışabiliyorlar ve bu durum çoğu zaman kalp kırıklarıyla sonuçlanıyor. İşte bu durumda çiftler birbirlerinin gönlünü almak için özür mesajları ile veya yüz yüze özür sözleri ile tekrar eskisi gibi olmayı çabalarlar. İşte sevgilisinin gönlünü almak isteyen çiftler için Sevgiliye özür mesajı 2022: Uzun, Duygusal özür mesajları! WhatsApp'tan göndermelik sevgiliye duygusal özür mesajları, sevgiliye uzun ve kısa özür mesajları haberimizde...

SEVGİLİYE ÖZÜR MESAJI

Sağa dönüyorum olmuyor? Sola dönüyorum olmuyor? Yok nafile uyku tutmuyor çünkü aklım sende ve bugünkü kavgamızda… Tüm kalbimle özür diliyorum. Seni seviyorum?

Beyaz bir güvercin yollamak istedim sana ancak o bile çok kızdı bana. Nasıl kırarmışım bu güzel kalbi. Sahi nasıl kırdım ben seni? Çok özür dilerim...

Bilirsin affetmek gibi bir başka büyüklük yoktur…. Bende bir hata yaptım ve affına sığınıyorum. Lütfen beni affet….

Her şey için çok üzgünüm. Seni yeniden kazanmak için ne gerekiyorsa yaparım!

Beni doğuran kadına asla böyle davranmam gerekirdi ama ben bir hata ettim. Gel annem sen bu hata yapan çocuğunu affet de içim rahat uyuyabileyim. Sen bana kırgın olduğun sürece bırak uyumayı, nefes almam bile o kadar zor ki annem.

Son zamanlarda bana ne oldu bilmiyorum. Sadece garip davrandığımı ve çok can sıkıcı olduğumu biliyorum. Üzgünüm aşkım!

Son birkaç gündür takındığım garip tavır için üzgünüm. Umarım aramızdaki problemleri çözeriz ve seni dünyanın en mutlu kadını/adamı yapmaya devam edebilirim.

Dünyaları verseler de seni hiçbir şeye değişmeyeceğimi biliyorsun. Çünkü benim için her şeyden daha kıymetlisin. Böyle söylüyorsun ama beni nasıl üzebiliyorsun diyorsun, biliyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım aşkım, özür dilerim!

Dünyanın en tatlı eşi beni affedebilecek mi? Eve geldiğimde seni yine mutsuz görmemek için inan bana istediğin her şeyi yaparım. Çok üzgünüm aşkım!

Bu mesaj sana ne mi söylüyor? Dinle: Kırdım seni ama inan çok üzgünüm… Bugün için özür dilerim. İstediğim tek şey beni affetmen ve yine eskisi gibi olmamız.?

Senden özür dilemek için bana bir fırsat daha vermeni istesem ne dersin? Buluşmak ve konuşmak isteğimi söylesem bana bu şansı tanır mısın?

Bilirsin insanları kırmak istemeyen biriyi… Seni de kırmak istemedim. Çok özür diliyorum senden. Beni anlarsın umarım.

Dün sinir anında söylediğim her şey için çok özür dilerim. Biliyorsun, çok stresli ve gergin günler geçiriyorum. Keşke bunları sana yansıtmasaydım. Lütfen beni affet aşkım!

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana bu mesajla birlikte. Bu bir barış mesajı. Tüm kırgınlıkları yok etsin ve sen özürlerimi kabul et diye…

Tüm bu yaşadıklarımızdan sonra senden nasıl özür dileyeceğimi bilmiyorum. Senden tek istediğim son birkaç ayı unutmak ve mutlu evliliğimize kaldığımız yerden devam etmek.

SEVGİLİYE UZUN ÖZÜR MESAJI

Çok özür dilerim senden baba. Bu kadar ileri gitmek benim haddim değildi, lütfen beni bağışlama nezaketini göster.

Ne kadar aptal bir insanım ki, beni sevenleri hep yaralıyorum. Bana olan aşkını, sevgini ve saygını hiçe sayarak sana anlık da olsa tepki gösterdim. O çirkin sözler nasıl ağzımdan çıktı inan ki bende bilemiyorum. Keşke zamanı geriye alabilsem maalesef böyle bir şansım yok. Ancak kabul et özrümü ve tamamı tamamen telafi edene kadar mücadele etmeme izin ver sevgilim.

İnsan hatalarına açıklama bulamıyorsa kesinlikle birilerini çok kırmıştır. Evet ben hata yaptım. Kabullenmek bile bir başlangıç, haydi gel barışalım bir tanem.

O an sana bağırmasaydım şu an bu sorunların hiçbiri olmayacaktı ancak başka şeylere sinirlenip öfkemi hayatımın en değerli varlığından çıkardım. Sen bu öküzü affet, affet de bir daha asla hata yapmamayım canım.

O kadar gergin o kadar sinirliydim ki gözüm bir anda karardı. Seni asla kırmak istemezdim ve sana o sözleri söylediğim için kendimden utanıyorum. Beni affet demek bile o kadar utanç verici bir his ki sen ne mükemmel bir insansın ki hala benim varlığıma katlanabiliyorsun.

Bilirsin affetmek gibi bir başka büyüklük yoktur… Ben de bir hata yaptım ve affına sığınıyorum… Affet lütfen beni.

Senden özür dilemek için bana bir fırsat daha vermeni istesem ne dersin? Bu mesajla birlikte buluşmak ve konuşmak isteğimi dile getirsem, bana görüşme şansı verir misin? Umarım cevabın olumlu olur da beni çok mutlu edersin… Birtaneciğim seni çok seviyorum?

Beni gerçekten anlayacağını düşünmüştüm ve tüm bunları sana olan aşkımdan dolayı yapmıştım. Ancak yaptıklarımdan dolayı senin hayatına müdahale ettiğimin hiç farkında değildim. Ne olur artık bu acıma bir son ver beni affet.

Sen şimdi tamam önemli değil diyeceksin ama ben çok iyi biliyorum ki seni tamamen hayal kırıklığına uğrattım. Ne desem boş, hepsi anlamsız ama unutma sevgilim sen istersen her şeyi bir an silip bambaşka bir sayfa açmaya hazırım.

Senin o gülen yüzünü bir anda altüst ettiğim için, saygısızlık ettiğim için, hatalarıma bir yenisini de eklediğim için ne desen ne yapsam yeridir. Seni çok seviyorum gerçekten seni kırmayı istemedim ama hatalıyım affet beni.

SEVGİLİYE DUYGUSAL ÖZÜR MESAJI

Ben bir çocukluk yaptım ama sen bir büyük olarak bağışla beni her şey için özürlerimi sunuyorum sana.

İnsanları kırmaktan nefret ederim. Ama bazen elimde olmadan kırıyorum. Özür dilerim.

Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Sanki kalbim iki dudağının arasında atıyormuş gibi. Bir affettim desen, hayata dönerim yeniden...

Seni kırdığımın farkında bile değildim. Ne kadar utanç verici bir durum. İnsan en değer verdiği kişiyi anlık bir sinirle nasılda kolayca kırabiliyor. Eminim ki beni kolayca affedemeyeceksin ama bil ki bende ömrümün sonuna kadar bu utancı taşıyacağım.

Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğin önünü açar. Ne olur beni affet…

İnsanın özünde vardır hata yapmak bir erdemdir özrünün farkına varmak daha büyük erdem de özür dilemek aslolan hatasını kabul etmek.

Bu kesinlikle tekrarlanmayacak olan bir hatadır. Eğer özrümü kabul ederseniz bu bana büyük bir ders olacaktır.

Hatalardan ders çıkaran insanlar vardır ya işte o insanlardan biri de benim. Lütfen bağışla beni.

Söyle güzel kalbin, affetsin beni, bir sayfa açalım, tertemiz yeni. Çok özür dilerim, kırdıysam seni, şu an çektiğimi, Allah biliyor…

Bir daha şaka mı asla, rahat ol bundan sonra, moralin bozuksa, gülmen için senden özür diliyorum…

Gel bu yaşananı, kaldırıp rafa, üç günlük dünyada, sürelim sefa, insan sevdiğine, eder mi cefa, seni seven kalbim, seni istiyor…

Bir daha konuşmadan önce düşüneceğime söz veriyorum. Tartışmamızda sana söylediğim hiçbir şeyi isteyerek söylemediğimi bilmeni isterim. Sana ihtiyacım var ve çok üzgünüm!

Kabul edilemeyecek bir şeydi belki yaptığım ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar. Senden beni affetmeni diliyorum. Tüm kalbimle kapına geldim, beni içeri alır mısın?

Son zamanlarda bana ne oldu bilmiyorum. Sadece garip davrandığımı ve çok can sıkıcı olduğumu biliyorum. Üzgünüm aşkım!

Sen benim canımsın, düşmesin yüzün, öyle hüzün dolu, bakmasın gözün, bizle ilgisi yok, ettiğim sözün, inan bana aşkım, içim sızlıyor…

Ağladıysan, ağlamak istiyorsan ve buna sebep bensem akan her damla gözyaşın için senden özür diliyorum.

Bana kızmış olduğunu gözlerine ilk baktığım andan itibaren anlayabiliyorum. Sen gibi şahane birini kırdığım için kendimi asla affetmeyeceğim ama ne olur sen beni affet.

Sen günüme doğan güneş, gecemi aydınlatan yıldızsın. Seni çok seviyor ve seni kırdığım için senden çok özür diliyorum…

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