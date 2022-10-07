Sevgiliye Mevlid Kandili Mesajları! Flörte, arkadaşa kandil mesajı!

Sevgiliye mevlid kandili mesajı nasıl atılır? Çiftler kandil geceleri birbirlerine güzel ve anlamlı kandil mesajları göndererek birbirlerinin kandillerini kutlamak için sevgiliye kandil mesajları örnekleri araştırıyorlar. Sizler için hazırladığımız sevgiliye mevlid kandili mesajları haberimizde. İşte, Flörte, arkadaşa kandil mesajı!

Sevgiliye mevlid kandili mesajı! Sevgiliye mevlid kandili mesajı nasıl atılır? Çiftler kandil geceleri birbirlerine güzel ve anlamlı kandil mesajları göndererek birbirlerinin kandillerini kutlamak için sevgiliye kandil mesajları örnekleri araştırıyorlar. Sizler için hazırladığımız sevgiliye mevlid kandili mesajları haberimizde. İşte, Flörte, arkadaşa kandil mesajı haberimizde...

SEVGİLİYE MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

- Tek dileğim birazcık duygu, birazcık sevgi, biraz sen! Mevlid Kandilin mübarek olsun.

- Regaib Kandilin mübarek olsun aşkım. Dilekler sana, dualar senin için.

- Kalbindeki güzel niyetlere âşık oldu bu kalp. Mevlid Kandilin mübarek olsun canım.

- Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının pencerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun. Mutlu kandiller…

- Senin sevgin bana her gün ayrı bir sevinç sebebi aşkım. Mevlid Kandilin mübarek olsun.

- Kandil gecesi ve günü dua etmek çok sevaptır. Bol bol dua edelim inşallah...

- Mevlid Kandilinde sana uğur getirsin, her günün bir öncekinden güzel ve iyi olsun aşkım.

- Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

- Gecelerimin ve gündüzlerimin en güzel hayali, Mevlid Kandilin mübarek olsun.

- Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun

- Her günümüzde aşkla yan yana olmak dileğiyle, Kandilin mübarek hayatım.

- Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.

- Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Mevlid Kandili ; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Mevlid Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

- Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

- Mübarek Mevlid kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

- Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel dileğimsin. Mevlid Kandilin mübarek olsun canım.

- Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Mevlid kandilini tebrik ediyorum.

- Mevlid gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

- Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

- Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.