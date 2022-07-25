Sevgiliye iyi geceler mesajı 2022: Sevgiliye uzun, kısa iyi geceler mesajı, sevgiliye romantik iyi geceler mesajı

Sevgiliye iyi geceler mesajı! Sevgili çiftler güzel bir günün ardından birbirlerine göndermek üzere her gece yatmadan önce partnerlerine iyi geceler mesajı göndermek için hislerini dile getirirler. Sevgiliye iyi geceler mesajı göndermek özellikle karşılıklı ise her iki taraf için de güzel duyguların ön plana çıkmasına sebep olur. Sevgiliye iyi geceler mesajları ile sevgilinizi uyumadan önce mutlu edebilirsiniz. Sevgiliye iyi geceler mesajı 2022: Sevgiliye uzun, kısa iyi geceler mesajı, sevgiliye iyi geceler mesajları haberimizde...

SEVGİLİYE İYİ GECELER MESAJI

Gece ne kadar karanlık olursa olsun, hayatımın ayı her zaman bir milyon yıldızın ışığıyla parlayacak. İyi geceler aşkım!

Sana olan aşkımın sonu yok, sınır yok. Sana sahip olmak bir nimet. İyi geceler hayatım.

Birbirimizden uzakta olabiliriz ama ruhlarımız her zaman aşkla bağlantılıdır sevgilim. İyi geceler.

Bu gece kalbini ısıtacak kişi aşkım olsun. İyi uykular bebeğim.

Benim 'Aşk' tanımım seninle başlar ve biter ve günlerim seninle başlar ve biter. Iyi geceler ve tatlı rüyalar aşkım.

Beni seçtiğin ve kayıtsız şartsız sevdiğin için sana çok müteşekkirim. İyi geceler aşkım.

Bu gece seninle orada olamayacağım için aydan sana göz kulak olmasını istedim. O yüzden endişelenmeden uyu! İyi geceler aşkım!

İyi geceler aşkım! Rüyalarımda bile seninle olmayı diliyorum. Çünkü onları benim için renkli yapıyorsun!

Seni her gün ve her gece düşünüyorum çünkü sen benim için teksin. Seni çok seviyorum! İyi geceler!

Seni ifade edebileceğimden daha çok özlüyorum, seni sandığından daha çok düşünüyorum. İyi uykular!

Keşke başınızın altındaki yastık ya da yatağınızı ısıtan battaniye olsaydım. Keşke geceleri ihtiyacın olan her şey ben olsaydım!

İyi geceler sevgili. Keşke yarın üzülmeden uyanabilmen için dua ettiğimi bilseydin.

Uyumadan önce, seni deli gibi seven birinin olduğunu bilin. İyi geceler tatlım.

Böyle güzel bir gece güzel bir insanla geçirilmelidir. Mutluyum çünkü sen varsın İyi geceler aşkım!

Uyumadan önce ve uyandığımda düşündüğüm tek şey sensin. Tatlı rüyalar tatlım.

Benim için dünyasın tatlım. İyi geceler güzel bayan. Tatlı Rüyalar.

Melekler uyurken kraliçemi korusun. İyi geceler tatlım.

Her gece seni düşündüğümde, sana sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu hatırlatıyor! İyi geceler aşkım.

Bugün minnettar olduğum her şeyi listeleyebilirsem, en tepede olacaksın. İyi geceler kıymetlim!

Her gece rüyalarıma geri döndüğün sürece ışıklarımı söndürmekten korkmuyorum. İyi geceler sevgili!

En parlak yıldızların bugün hayallerinize rehberlik etmesini diliyorum. İyi geceler aşkım! SEVGİLİYE KISA ROMANTİK İYİ GECELER MESAJI

Gülen gözlerinde batıp, doğmayı senden öğrendim… İyi Geceler.

Sen uyurken aslında ben hep yanındayım. Saçlarını okşuyorum, güzel yüzünü seyrediyorum. Nefesine nefes oluyorum. Beni senden ayırabilecek bir güç yok sevgilim, ben seninim sen de benim.

Yastığıma sarıldım sen diye, gecenin karanlığını izliyorum saçların diye, nefesimi içime çektim ve tuttum nefesin diye. İyi geceler soluğum nefesim, her şeyim, biricik aşkım!

Deniz kumsaldaki kum tanelerini zaman ise sensiz dakikaları götürür ama hiç bir şey kalbimdeki sevgini götüremez iyi geceler, tatlı rüyalar...

Canım yanında olmak istiyor canımın bana ihtiyacı vardır diye. Canım çok sıkılıyor canım yanımda yok diye. Sabret hayatım iyi günler bizi bekliyor. İyi geceler canım.

Yıldızlar gözlerine özensin, sen bir tanesin sevgilim. İyi geceler dilerim.

Ben uykuyu sadece seni görmek için seviyorum çünkü rüyalarımı süsleyen en güzel meleksin bebeğim iyi geceler.

SEVGİLİYE UZUN İYİ GECELER MESAJI

Sana iyi geceler dilediğimde, bu, uyumadan hemen önce seni düşündüğüm anlamına geliyor ve bu gece rüyalarımda olmanı gerçekten istiyorum!

Gözlerim kapandığında senin güzel yüzün açılır rüyalarıma. Dünyanın en güzel gözlerini sürekli görebilmenin mutluluğunu yaşıyorum her şeyim.

Kalbim şu anda seni çok özlüyor, bu yüzden lütfen erken uyu ve benimle rüyalarımda buluş! Tatlı rüyalar seni seviyorum!

Yatakta yatan ve şu mesajı okuyan dünyanın en tatlı kızına: Umarım bu iyi geceler mesajı onu gülümsetir. İyi geceler aşkım!"

Sana o kadar aşığım ki artık gecelerimin ne zaman bitip günlerimin ne zaman başladığını bilmiyorum. İyi geceler tatlı rüyalar aşkım

Geceleri uzaklara çığlık olur sesim, denizden çıkan yosun kokusundan keskin sana olan özlemim, bu gece sırf senin için kapanıyor gözlerim. İyi Geceler her şeyim!

Hep aklımdasın öylesine bendesin ki hiç bitmek, tükenmek bilmeyen bir şey bu, bu can bu bedenden çıkana, bu diyardan göçene dek görebildiğim tek gerçek rüyam sensin tatlı rüyalar meleğim.

Rüyaların en güzelini görürken Allah'ın seni koruması için gönderdiği meleğin kanatları öyle büyük olsun ki en masum anında sana kimseler zarar veremesin. İyi geceler meleğim tatlı rüyalar bebeğim.

Bu gece ne kadar gözlerimden uzak olsan da hep yüreğimdesin. Seni gökyüzünden alıp düşlerime emanet ediyorum… İyi geceler

Gökyüzüne bakarım geceleri tatlı rüyalar görmeni isterim tatlı hayaller içinde uyurken gülümsemeni isterim gül yüzlüm iyi geceler...

SEVGİLİYE EN GÜZEL İYİ GECELER MESAJLARI