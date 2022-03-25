Sevgiliye iltifat sözleri 2022: En güzel iltifat sözleri ve iltifat kelimeleri! Sevgiliye iltifat dolu uzun mesajlar!

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SEVGİLİYE İLTİFAT SÖZLERİ

Hiç yazılmamış bir şiirsin sen, daha önce eşi benzeri olmayan.

Adım şaire çıktı civarda. Kimse senin şiir olduğunun farkında değil henüz.

Senin güzelliğini anlatmaya dünyalar değil, lisanlar bile yetmez.

Parlayan gözlerin ile karanlık gecelerime ay gibi doğuyorsun.

Hayallere bile sığmıyorsun. Daha nasıl anlatayım?

Seni gördüm ve dedim ki; "Bu dünyanın en güzel şeyi sensin!"

Seni gören kelebekler, narinliğin karşısında mest olur.

Dokunmadan sevmenin mümkün olduğunu senden öğrendim.

Mavi gözlerin, gökyüzü oldu dünyamın.

Senin gülüşün benim en sevdiğim mevsim.

Seni kelimeler ile anlatmak çok zor. Muhteşem desem yine eksik kalıyor anlamın.

Bu kadar muhteşem olamaz bir insan. Bu kadar kusursuz bu kadar mükemmel.. Kirpiklerinin dizilişi bile sırayla senin.

Okyanus içinde gizlenmiş bir adasın kimsenin ulaşamadığı.

Güller bile kıskanır seni gördükleri zaman kendi güzelliklerini.

Şimdi bana öyle bir söz söyle ki, ilk söyleyen sen, ilk duyan ben olayım.

Hayal ettiğim ne varsa seninle yaşamak istiyorum.

Sabah olmuş. Sen mi uyandın yoksa gönlüme güneş mi doğdu.

Ne bileyim be sevgili. Öyle güzel baktın ki gözlerime, sevmek değil ölmek geldi içimden.

Huzur kokuyor geçtiğin her yer.

SEVGİLİYE EN GÜZEL İLTİFAT SÖZLERİ

Sonu mutlu biten masallar gibisin sen.

Ben seni sevmek için değil, sevmek nasıl olurmuş gör diye sevdim.

Sen olmadan nasıl var olacağımı bilmiyorum.

Kusursuz tavırların var. Korkunç kararlar verdiğimde beni yargılamadığın için sana minnettarım.

Ben çoktan şairdim ama senin gibi şiiri ilk defa dinliyorum.

Gözlerindeki saklı cenneti benden başkası fark etsin istemiyorum.

Hiçbir hayale sığdıramadığım tek gerçeğimsin. Sevdim işte, ötesi de yok gerisi de.

Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Nasıl bu kadar şanslı olabilirim?

Narinliğini gören kelebekler seni kıskanır.

Sen acılarımın arasında yeşeren en güzel şifasın benim için.

Sen bir pınarsın içilen ama kanılmayan, seveni yanıltmayan, sevince yanılmayan, varlığına doyulmayan, yokluğuna dayanılmayan...

Sarı saçların güneşin ışığıyla birleşince saf altın gibisin aşkım, güzel gözlerinle bana bakınca hayata başlıyorum o anda...

Şafak vakti yağan çiğ tanesi kadar masum, gün batımında denizlerden esen rüzgar kadar çılgın ve okyanusun derinliklerindeki inci taneleri kadar özelsin aşkım...

Sen gülümseyince bulutlar dağılıyor göz bebeğim.

Sabah uykusu kadar güzelsin.

Seni hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Nasıl bu kadar şanslı olabilirim?

Kahverengi gözlerinle gökyüzü gibi bakıyorsun.

SEVGİLİYE İLTİFAT SÖZLERİ UZUN

Kelimeler yetmiyor sana olan sevgimi anlatmaya. Seni seviyorum kelimesi bile ne kadar boş geliyor kulağa.

Tek isteğim seninle yaşlanmak, tek vasiyetim ise gözlerine bakarak hayata gözlerimi yummak.

Seni severek meslek sahibi oldum ben. Seni sevmeye başladıkça şair oldum.

Sen benim yanımda olduğun sürece benim nerde olduğum hiç önemli değil .Kokunu aldığım her yer cennet bana.

Sen bu dünyadaki yedi harikadan bile daha harika bir varlıksın. Sen gönlümün ebedi sultanısın.

Favori rengimin ten rengin olduğunu söylemiş miydim?

İnsana asla fazla gelmeyecek iki şey var. Birisi sen diğeri ise senin kokun.

Sen bir yalan olsan ben yalanı bile severim. Yeter ki seni sevmek olsun tek mesele.

Yuva kokuyor kucağın. Sarılınca seninle yuva kurası geliyor insanın.

Seni kokladığımda, nefes aldığımı hatırlıyorum.

Seni de bu dünyada görünce yaşama sebebimi anladım. Meğer senmişsin beni dünyada yaşamaya zorlayan.

Sen olmadan nasıl var olacağımı bilmiyorum.

Ben seni seçtim bu hayatta mutlu olabilmek için.

Sen bu dünyadaki bütün şarkıların tek sahibisin. Sana yazılıyor bütün şarkılar ve şiirler. Adın geçiyor bütün namelerde.

Seninle aşkı yaşamak çok güzel bir şey ama sensiz kalma korkusunu düşünmek korkutuyor beni.

SEVGİLİYE İLTİFAT MESAJLARI

Saçlarının kokusuna alıştım bebeğim sen benim cennetimsin ancak bundan sonra sen benim cehennemim olursun bunu unutma gülüm.

Gönlümün alarmı gibisin sevdiğim, ne zaman vakti gelse sevmenin sen düşersin kalbime.

Benim en güzel zaafım sensin aşkım.

Bugün yine o kadar güzelsin ki gözlerim kamaştı.

Tek bir göz hareketiyle aklımı başımdan alan tek kadınsın.

Ben senin kirpiklerinin rastgele dizildiğine inanmıyorum.

Akla zarar gülüşün.

Gülüşün yakıyor kalbimi sevgilim.

Gözlerimi senden alamıyorum, benim tüm dünyam sensin.

Sen muhteşemin kelime anlamının tam karşılığısın.

Mutluluk ne diye sorsalar, cevabı gülüşünde ve o sıcak bakışında arardım.

Şimdi sen de bilmezsin sana dokunmadan saatlerce sarıldığımı.

Denizi mavi gösteren gökyüzüdür ya hani. Beni de mutlu gösteren sensin.

Bu dünyada bir sürü insan var, kimi mutlu kimi mutsuz, kimi gülüyor kimi ağlıyor, ama iyiliğe ve güzelliklere layık olan tek bir insan var oda şuan mesajımı okuyor.

Gözlerine bakınca geleceğimi görebiliyorum.

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