Sevgiliye güzel sözler, sevgiliye söylenecek güzel sözler nelerdir?

Sevgiliye güzel sözler söyleyerek onu mutlu etmek, başarılı bir birlikteliğin devamlılığı için oldukça önemli bir etkendir. İnsanlar yakınlarına, arkadaşlarına ve sevgiliye güzel sözler söyleyerek aralarındaki bağı güçlendirmektedirler. İnsanların birbirine iltifat etmek için kullandığı aşk dolu, duygusal, mutluluk veren güzel sözleri sizler için derledik. Peki özel günlerde kullanabileceğiniz sevgiliye söylenecek güzel sözler nelerdir?

SEVGİLİYE GÜZEL SÖZLER

Sevgiliye güzel sözler söylemek, sevgililer arasındaki bağı kuvvetlendirmekle birlikte insanın yapısı gereği ihtiyaç duyduğu ilgi arzusunu karşılamaktadır. Eşinize veya sevgilinize söyleyeceğiniz güzel sözler ile mutlu bir ilişkinin temellerini atabilirsiniz. İşte sevgiliye güzel sözler.

Ne kadar uzakta olursak olalım, hep aynı gökyüzünü paylaşmış olacağız.

Sen varsın ya, artık kimse beni yalnız bırakamaz.

Ne bakmaya doyuyorum ne de bakarken doyuyorum sana.

Aşk bir sonsuzluksa bırak sana bakayım doyasıya.

Ben seni koklasam nefesimi vermeye kıyamam.

Sevgiyle ilgili tek sorun, seni sevmelere tek bir ömürde doyamayacak olmam.

Sen gördüğüm en güzel rüyasın hiçbir zaman uyanmak istemediğim.

Hayatım boyunca birlikte bir hayat süreceğim o kişiyi aradım ama bulamadım. Benim bulduğum çok daha kıymetlisiydi. Asla onsuz bir hayat sürdüremeyeceğim kişiyi buldum.

Hangi buluş benim seni bulmamdan daha önemli olabilir? Öyle bir çıktın ki karşıma, her bakışta yeniden aşık oluyorum sana.

Adın öylesine derin kazınmış ki kalbime, her nefeste seni anıyorum. Kaç yıl yaşarsam yaşayım, sonsuza dek kalbimi ısıtacak bu sevdanın başladığı o anı, gözlerimin içine ilk kez bakışını asla unutmayacağıma söz veriyorum sevgilim.

Senin kokundur bana en güzel koku, senin ellerindir bana en güzel armağan, senin varlığındır bana en güzel yaşam.

Sevgilim, sana içimden geçenleri nasıl anlatacağımı bilemiyorum çünkü o kadar güzelsin ki, bu güzellik sözcükler ile sınırlandırılmamalı.

Hep dokunmak istediğim sadece sensin, seviyorum senin gülüşünü ve en kötü günlerimde bile bana büyük bir destek olan yaşamı sevinçlere boğan gülüşünü hiç yanımdan eksik etmek istemiyorum.

SEVGİLİYE SÖYLENECEK GÜZEL SÖZLER

Hayatta her şeyin onunla anlam bulduğunu fark ettiğinizde, ona en güzel sözleri söylemek, en anlamlı mesajları göndermek istersiniz. Sadece etkilemek veya ilgisini çekmenin ötesinde ne denli derin hisleriniz olduğunu anlatacak kelimeleri bulmakta zorluk çektiğiniz zamanlar olur.

Tüm dileklerimde hep sen varsın. Seninle yürümek bir yolda, seninle ıslanmak bir yağmurda ve seninle yaşlanmak bir ömürde.

Hayatta tek bir dilek hakkım olsaydı yine seni dilerdim Yaradan'dan.

Aşkın soyut bir duygu olduğunu sanıyorlar. Ancak yanılıyorlar sevgilim. Gözlerine baktığında aşkı görüyorum. Ellerine dokunduğumda aşkı hissediyorum.

Seni her görüşümde ilk kez görüyor gibi heyecan kaplarken kalbimi, her ayrılık içimden bir parça koparıyor. Öyle güzel seviyorsun ki beni, bazen kendi kendimi bile kıskanıyorum.

Gerçekleşmiş bir rüya gibisin benim için. Sanki birazdan sabah alarmı çalacak, güneş dolduracak odamın içini. İşte bu yüzden gözlerimi kapatıp sarılıyorum sana her defasında. Asla uyanmak istemediğim rüyama sığınıyorum her defasında.

Gözlerin beni içine çeken bir kara delik sanki. Her baktığımda derin bir ıssızlığa çekiliyorum. En kötüsü de o ıssızlıktan hiç ayrılmak istemiyorum.

Aşkla coşan bu kalbim senin yokluğunla çorak bir tarlaya döner. Varlığınla hep hayatımın baharı ve yeşili kal.

Görmedim senin kadar güzel bakanı. Senin kadar güzel sözler söyleyeni. Ağzından çıkan her kelime bir şiir namesi, her bakışın bir hayat iksiri.