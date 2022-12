Sevgiliye, flörte yeni yıl mesajları 2023! Sevgiliye yılbaşı mesajı 2023! Eski sevgiliye yeni yıl mesajı!

Sevgiliye yeni yıl mesajı! Yeni yılın gelmesi ile birlikte 2023'e girmeden önce sevgilinize, flörtünüze veya eski sevgilinize yeni yıl mesajı göndermek ister misiniz? Cevabınız evet ise sevgiliye, flörte yeni yıl mesajı içeriğimiz tam sizin için. Peki, sevgiliye yeni yıl mesajı! Eski sevgiliye yeni yıl mesajları! Flörte yeni yıl mesajları! arayanlar için Sevgiliye yılbaşı mesajları, eski sevgiliye yılbaşı mesajı haberimizde...

SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJI

Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

Cevap verememek susmak, dayanılması güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların cevapları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar dilerim..

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

Hayatın bütün güzellikleri gözlerindeki ışıltı kadar güzel, temiz, içten ve parlak olsun... 2023 yılı sana ve ailene mutluluk getirsin...

2023 yılının en güzel saatleri sizlerle olsun, tek derdiniz mutluluk olsun...

2023 yılından, 2023 yılına birlikte adım atmak ümidiyle, nice yıllarda mutluluk bizimle olsun... Seni Seviyorum, Yeni Yılın Kutlu Olsun Aşkım...

Sana yeni yılda hiçbir şey dilemiyorum. Hatta Allah seni bildiği gibi yapsın diyorum.

Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

Senle olan hayallerimi sen öldürdün.. Senle olan anılarımı sen öldürdün. Aşkımızı basit insanların yıkmasına sen izin verdin. O yüzden işte sen de benim için öldün. Benim için geçmiş yılda kaldın!

Sesim güzel olmadığından sana bir yeni yıl şarkısı söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle kısa bir mesaj çekiyorum. Sana koskocaman mutlu bir yıl dilerim! Gönlünden ne geçiyorsa hepsinin gerçekleşmesi dileğiyle. Yeni yılda da hep olduğun gibi sevgi dolu ve neşeli kal. Nice mutlu yıllara.

"Bana sevmeyi ve sevilmeyi öğreten, en güzel mutlulukları tattıran biricik sevgilim… Yeni yılda gülüşünü göreceğim nice güzel anlarımız olsun, ellerin hep yakınımda olsun. Bana baktığında gözlerinden saçılan parıltı hiç sönmesin. O güzel yüreğin acı, keder nedir bilmesin. Seni çok seviyorum…"

Benim kimseyle uğraşacak vaktim yok. İnsansa notunu, hayvansa otunu verir geçerim. Sana otunu verdim, git ötede ye. Mutlu yıllar!

Yeni bir yıla girerken iyi ki varsın, iyi ki birlikte özel günlerin tadını çıkarıyoruz. Her yıl hayatı daha anlamlı kılacağını biliyorum, seni seviyorum.

Ben biliyorum ki yeni yılda da yine seninle olduğum sürece hep renkli ve gülümseten anılar biriktireceğim. Ben biliyorum, seni ömrümün sonuna dek aynı aşkla seveceğim. İyi seneler sevgilim.

Giden geri dönüyorsa, sevdiğinden değil, daha iyisini bulamadığındandır.

Ömür boyu kalacakmış gibi sevdik biz bazılarını, ömür boyu kalmayacaklarını bile bile. Bu yıl da yalnız bıraktın beni, bakma artık yüzüme!

Atı alan Üsküdar'ı g?çip gid?r b?lki, ama s?nin gibi ahı alan sıratı g?ç?bil?c?k mi? 2023 başkalarının ahını almadığın bir yıl olsun dilerim. Benim ahım sana bu yıl da yeter!

İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar AŞKIM.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı benimle bir yıl daha mutlu, aşk dolu ve huzurlu bir yıl geçirmeni ve tüm koca bir senenin sadece benimle geçmesini diliyorum:) Sevgilim, huzurum!

Her geçen gün sana olan aşkım katlanırken yepyeni bir yılda yine aşk dolu günlerimiz olacağı için çok mutluyum, birlikte yaşlanmayı diliyorum.

2023'te ne olacak biliyor musun? Sen pişman, ben başkasının!

Ayaklarıyla gitseydin yetişirdim, ama sen başkasıyla gittin. Yeni yılda ona da aynısını yapma!

Bu yıl senin sırandı, devam et. Ama yeni yılda sıra bana gelmesin. Dua et!

Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim… Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice güzel yıllarda birlikte olmak dileklerimle…

Yüzüme karşı melek olanlar, arkamdan kuyu kazarak çakallık yaptıklarını düşünüyorlar. Asla unutmasınlar, ben onların içindeki şeytanla boğuşarak geçirdim bu yılı. Gelecek sene yerleri yok hayatımda.

Her yıl seninle birlikte hayatım daha da anlamlı olsun, hep birlikte yeni yıllara merhaba diyelim, birlikte nice güzel senelere…

İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

Aşkı seninle tatmış olmanın yıllara meydan okuyabilen bir aşkın aktörü olmanın bana verdiği mutlulukla ömür boyu yanımda ol istiyorum. Her yıl olduğu gibi bu yeni yılda da her an birlikte olmak dileği ile.

2022'de kalbimin sızısıydın. 2023'te alnımın yazısı olsan ne olur sanki?

Evet, 2022'de bir sebeple sevdim seni. Ama sanma ki bu böyle sürecek. 2023'te daha iyi bir sebeple sileceğim seni.

Duygusal olarak bittim, zihinsel olarak çöktüm, ruhsal olarak öldüm ama fiziksel olarak gülümsüyorum. 2023'te sen de böyle ol!

Elimizdekilerle mutlu olmayı öğrenebilmek daima huzur verir! Dünyaya sevgiyle bak ki evrenin tüm iyi niyeti ve 2023'in tüm mucizeleri seninle olsun!

Yanındayken nefesini hissetmenin cezası, uzağında kokunu özlemekmiş. Uzağımda özlediğim en güzel kokumsun. Bu yıl, bizim yılımız olsun. Mutlu yıllar sevgilim!

Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgunum. Yeni yıl seni de benim kadar yorsun. Ama yine de yolun açık olsun!

İnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah'ın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun. Armağanınla yücel. Mutlu seneler…

Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan, arkadaşlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu yıllar olsun!

Nefesim, nefes alma sebebim! Bu yıl, sensiz alacağım son nefeslerim olsun. Bundan sonra yanımda ol, kokun üzerime sinsin. Seni çok seviyorum mutluluğum!