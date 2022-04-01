Sevgiliye, flörte 1 Nisan şakası: Sevgiliye 1 Nisan şakaları örnekleri! Eski sevgiliye, nişanlıya 1 Nisan şakaları!

1 Nisan şaka mesajları ve sevgiliye 1 Nisan şakaları araştırılmakta. 1 Nisan'ın yaklaşmasıyla şaka sever dostlarımız birbirinden güzel ve kolay şakalar aramaya başladılar. Çiftler sevgilileri için sevgiliye 1 Nisan şakaları, flört edenler flörte 1 Nisan şakası, ayrılanlar eski sevgiliye 1 Nisan şakası ve evlenmek üzere olanlar nişanlıya 1 Nisan şakaları araştırmaları yapmakta. İşte, en güzel 1 Nisan şaka mesajları haberimizde...

SEVGİLİYE, FLÖRTE 1 NİSAN ŞAKALARI

Postij Şakası

Sulu Şaka

Diş Macunlu Bisküvi Şakası

Patlayan Mandalina Şakası

Ünlü Şakası

Korna Şakası

Klasik Kalabalık Ortam Şakaları

POSTİJ ŞAKASI

Kız arkadaşınızın saç rengine uygun bir postiş bulun ve onun en değerli parçasını kesmiş gibi yapın.

SULU ŞAKA

Evde yapılabilecek kolay ve komik bir şaka. Daha önce denenmiş ve güzel bir şakadır ama biraz sulu bir şaka olduğu için 1 Nisan'da şaka yaptığınız yeri batırabilirsiniz bizden uyarması. Evinizde musluğun tam ağzına sağlam bir bant yapıştırın. Şakaya maruz kalacak olan kişi suyu normal bir şekilde açacaktır. Ancak su akmayınca 1 Nisan şakasına maruz kalan kişi musluğu daha da fazla sonuna kadar açacaktır. Eğer bandı bir ucundan hafif açarak bırakırsanız su aniden zayıf gördüğü bu yerden şakaya maruz kalan kişinin üzerine doğru kişiye zarar vermeyecek şekilde püskürecek ve şakazede ile birlikte ortalık su altında kalacaktır.

DİŞ MACUNLU BİSKÜVİ

Bir paket kremalı bisküvi alınır. Bir kaç bisküvi ortadan bölünür ve kremaları alınır yerine diş macunu sıkılır. Sırası ile pakete bir diş macunlu bir normal bisküvi üst üste dizilir. Saka yapılacak arkadaşın yanına gelindiğinde bir tane ağzımıza atarız sonra arkadaşa ikram ederiz. Doğal olarak bööööoo bu ne bicim bisküvi diyecektir. Siz durumu çaktırmadan ne olmuş gayet güzel deyip sıradaki normal bisküvicide azınıza atarsınız. Bir daha dene deyip sıradaki öbür bisküviyi de tekrar ikram edersiniz.

PATLAYAN MANDALİNA

Mandalina mevsimi geçmek üzere… Eğer ki 1 Nisan günü bir mandalina bulursanız eğer alt tarafını bir gazoz kapağı kadar büyük olacak şekilde kesin ama kabuğa zarar vermeyin tekrar geri koyacağız. Daha sonra bir kaşık alın ve mandalinanın içini boşaltın. Mandalinanın içine ise reçel, un, mayanoze, ketçap, sos gibi malzemeler ile doldurup alt tarafından çıkardığınız kabuğuda yerine koyup yapıştırın. Daha sonra bu mandalinayı arkadaşınıza ikram edin. Soymak için mandalinayı eline alıp bastırdığında pörtleyen bir mandalina ile karşılaşacak ve sizde hızla kahkahalar atarak oradan kaçacaksınız.

ÜNLÜ ŞAKASI

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

KORNA ŞAKASI

Ev yada iş yerinizde şaka yapmak istediğiniz kapının arka tarafına tam kapı kulpunun denk geldiği yere havalı kornayı sabitleyin böylece arkadaşınız kapıyı açtığı anda çalan havalı korna ile korkutarak güldürebilirsiniz.

KLASİK KALABALIK ORTAM ŞAKALARI

Kalabalıkta yapılan sakalar vardır. Bunlar klasikleşmiş sakalar olsa da bir bahsedelim. Üç dört kişi bir araya gelinir, kalabalık bir sokakta yürümeye başlanır tam birileriyle karşılaşıldığı zaman sanki önünde ip varmış da sanki üzerinden geçiliyormuş gibi bacaklar kal dirilir. Çok kişi olması inandırıcılığı arttırır. Ya da ip yerine sanki bir şey varmış gibi bir yerde bir noktaya odaklanarak ayni anda bakılır. Bu arada saka yapılan kişilerin tepkisini gözlemlemek için bir kişi görevlendirilir. Hep birlikte yukarı bir yere bakmak da olabilir ancak çok bilinen bir şakadır.

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