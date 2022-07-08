Sevgiliye Bayram Mesajları 2022: Sevgiliye, flörte, kız/erkek arkadaşa bayram mesajı! En güzel bayram mesajları!
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Vatandaşlar, yarın kutlayacağımız Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan sevdiklerinize, uzakta olup görüşemeyeceği kişilere göndermek için yazılı, resimli bayram mesajları arıyor. Daha çok sevgiliye göndermelik bayram mesajları arayanlar için Sevgiliye bayram mesajları 2022: Sevgiliye, flörte, kız/erkek arkadaşa bayram mesajı! En güzel bayram mesajları!
Sevgiliye bayram mesajları merak ediliyor. Vatandaşlar, yarın kutlayacağımız Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan sevdiklerinize, uzakta olup görüşemeyeceği kişilere göndermek için yazılı, resimli bayram mesajları arıyor. Daha çok sevgiliye göndermelik bayram mesajları arayanlar için Sevgiliye bayram mesajları 2022: Sevgiliye, flörte, kız/erkek arkadaşa bayram mesajı! En güzel bayram mesajları haberimizde...
SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI
- Her baharda çiçeklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi. Bu bayramın da sana ve sevdiklerine huzur, saadet ve sağlık getirmesini diliyorum, canım. İyi bayramlar!
- Allah'a binlerce kez şükür… Bugün de hayatımda ve kalbimdesin sevdiğim. Kurban Bayramın mübarek olsun seni çok seviyorum.
- Yüreğin umut ve sevgiyle, her anın bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güller açan yüzün hiç solmasın, Kurban Bayramın kutlu olsun.
- Yeni sevinçler, yeni umutlar, yeni elbiseler ve yeni gülücüklerle hoş geldin mübarek bayram… Bana ve sevdiklerime hoş geldin. Kurban Bayramın kutlu olsun canım, seni çok seviyorum.
- Yüreğin umutla, günlerin bin bir mutlulukla dolsun canım, cananım, hayatımın anlamı. Sevdiklerin sonsuza kadar yanında olsun. Güler açan yüzün hiç solmasın, Kurban Bayramın kutlu olsun.
- Hayatının en güzel anları ve anılarını birlikte yaşamak dileğiyle… En güzel yaşanmışlıkları tazelemek dileğiyle… Kurban Bayramın mübarek olsun, seni çok seviyorum bir tanem.
- Sensiz yaşamın anlamını yitirdiği, hayatıma anlam katan aşkım… Kurban Bayramın mutlu ve kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın!
- Bu bayram diğer bayramlarda olmayan içimde bir burukluk var. Benim için bayram seninle olduğum zamandır. Biricik aşkım, Kurban Bayramın kutlu olsun.
- Bayram sevincimi yarıda bırakabilecek tek şey. Sana olan hasretim ve özlemim. Lütfen beni ihmal etme, seni senden, seni kendimden bile fazla seviyorum. Bayramın kutlu olsun.
- Bu bayram içimde bir burukluk var. Benim için en güzel bayram seninle olduğum zamandır. Biricik aşkım, bayramın kutlu olsun.
- Her şeye kadir yüce Allah, Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz şükürler ki bizi birbirimize yazmış. Kurban Bayramın Mübarek olsun, aşkım.
- Kurban Bayramın kutlu, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun aşkım.
- Bu bayram ve bütün bayramlar yüreğimizin birbirimiz için çarpması dileğimle… Kurban Bayramın kutlu olsun canım.
- Gözlerindeki parıltı ve kalbindeki sevginin hiç bitmemesi dileğimle, bayramın mübarek olsun biriciğim.
- Aşkım bugünde hayatımdasın bugünde kalbimdesin bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum.
- Benim ömrümde okyanuslar vardır, sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, ömrümde sonsuz sevdiklerim vardır. Bayramı ayrı geçirince üzüldüğüm. Hele biri var ki ömrüme ömür katan; ömrüm senin ve sevdiklerinin Kurban Bayramı kutlu olsun.
- Aşkım, Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybende tohum tohum dua menekşeleri saçman temennisiyle hayırlı bayramlar dilerim.
- Bayramın Getireceği Bütün Güzellikler ve vereceği huzur hayatında bir ömür boyu daim olsun Bayramın Kutlu olsun Sevgilim.
- Bayramın kutlu yüreğin umutlu, umutların atlı, sevdan kanatlı, mutluluğumuz katlı, soframız tatlı, mekânımız tahtlı, ömrün bahtlı olsun Sevgilim.
- Bayramın kutlu günlerin çok mutlu olsun Sevgilim.
- Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Benim ömrümde sen varsın Bayramın mübarek olsun Aşkım.
- Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin sevgilim, bayramın kutlu olsun.
- Bizim hayatımızda nehirler vardır, köpüklerinde umutlarımızı yüzdürdüğümüz ve bizim ömrümüzde güzel insanlar vardır, görünmeyince ölesiye özlediğimiz. Bayramın kutlu olsun aşkım.
- Her bayram sabahı gökyüzünde yıldızlı kandiller yanar ve inan bütün gönülleri aydınlatırlar. Bayramın kutlu olsun, neşe ve umutlarınız beyaz olsun.
- Aşk seninle güzel bir tanem… Sen benim ömrüme ömür katan nefesimsin. Bayramın mübarek olsun aşkım!
- Bayramın kutlu günlerin çok mutlu olsun aşkım.
- Senin aşkın bana her gün bayram aşkım. Kurban bayramın kutlu olsun.
- Ey yar! Telaşımı hoş gör. Islandığım ilk yağmursun. Bayramın kutlu olsun aşkım.
- Birlikte geçireceğimiz daha nice mutlu bayramlara, iyi bayramlar aşkım.
- Sevgi ikliminde bir bayram geçirmen dileğimle, bayramın kutlu olsun hayatımın anlamı.
- Kurban bayramın kutlu, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun aşkım.
- Aşkım bugün de hayatımdasın bugün de kalbimdesin bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum.
- Bayram gecesinin ilk saatlerinde ilk ve özel olarak senin bayramını kutlarım aşkım!
- Hayatıma mana katan biricik aşkımın bayramı kutlu ve mutlu olsun! Seni seviyorum iyi ki varsın.