Sevgililer günü neden kutlanır? Sevgililer gün ne zaman?

Sevgililer gününün hangi güne denk geldiği cifler tarafından araştırmaya başlandı. Sevgililer günü tüm dünyada kutlanan özel bir gündür. Bu özel günde sevgililer birbirlerine hediyeler alarak ve birlikte çeşitli etkinliklere katılarak sevgililer gününü kutlanır. Peki, sevgililer günü ne zaman? Sevgililer günü neden kutlanır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sevgililer Günü, tüm dünyada kutlanan özel bir gündür. Bu özel günde sevgililer birbirlerine hediyeler alarak ve birlikte çeşitli etkinliklere katılarak sevgililer gününü kutlarlar. Peki, Sevgililer günü ne zaman? Sevgililer günü neden kutlanır? Detaylar harbimizde

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN ?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu yıl 14 Şubat Salı gününe denk gedmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.