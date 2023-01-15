Sevgililer Günü ne zaman? 14 Şubat 2023 hangi güne denk geliyor?

Şubat ayının yaklaşmasıyla bildikte tüm dünyada ve Türkiye'de her yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanan çifler için özel kabul edilen Sevgililer günü ne zaman kutlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki,2023 Sevgililer günü ne zaman kutlanacak? Sevgililer günün için çiflere öneliler neler? Sevgililer günü nasıl ortaya çıktı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sevgililer Günü kapsamında çiftler birbirlerine aldıkları hediyeleri iletecekler. Aynı gün anlamlı mesajlar ve iyi dilekler paylaşılacak. Dünyanın pek çok ülkesinde bu özel gün dolayısıyla farklı etkinlikler ve gösterililer yapılıyor. Peki, 2023 Sevgililer günü ne zaman kutlanacak? Sevgililer günü nasıl ortaya çıktı? Sevgililer günü nasıl kutlanır? Detaylar haberimizde...

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Sevgililer Günü, her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanıyor. 14 Şubat tarihi 2023 yılında Salı gününe denk geliyor.

SEVGİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü'nün başlangıcı olarak varsayılan bir diğer olay ise; Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ERKEĞE ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ

Gömlek ve kravat takımı

Oyun konsolu

Ayakkabı

İsimlerin yazılı olduğu yastık veya kupa

İmza kalemi

Parfüm ve benzeri kozmetik ürünleri

El örgüsü ile yapılmış kazak

Destekledikleri takımın forması ya da ürünü

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE KADINLARA ALINABİLECEK HEDİYE ÖNERİLERİ