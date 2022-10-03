Sevgili sözleşmesi nedir? Sevgili sözleşmesi ne demek? Sevgili sözleşmesinde neler var?

Son zamanlarda gündeme gelen sevgili sözleşmesi herkes tarafından merak ediliyor. Daha öncelerde evlilik sözleşmesini duymuştuk şimdi ise sevgili sözleşmesi gündeme geldi. Sıklıkla günlük hayatımızda karşılaştığımız bir kavram olan sevgili sözleşmesi vatandaş tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan kavramlardan biri ise sevgili sözleşmesi. Peki, Sevgili sözleşmesi nedir? Sevgili sözleşmesi ne demek? Sevgili sözleşmesinde neler var?