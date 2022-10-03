Sevgili sözleşmesi nedir? Sevgili sözleşmesi ne demek? Sevgili sözleşmesinde neler var?
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Son zamanlarda gündeme gelen sevgili sözleşmesi herkes tarafından merak ediliyor. Daha öncelerde evlilik sözleşmesini duymuştuk şimdi ise sevgili sözleşmesi gündeme geldi. Sıklıkla günlük hayatımızda karşılaştığımız bir kavram olan sevgili sözleşmesi vatandaş tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan kavramlardan biri ise sevgili sözleşmesi. Peki, Sevgili sözleşmesi nedir? Sevgili sözleşmesi ne demek? Sevgili sözleşmesinde neler var?
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SEVGİLİ SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Sevgili sözleşmesi, iki tarafında ilişkideyken birbirlerinden ne istediklerini maddeler halinde sıraladığı bir anlaşma türüdür. Herhangi bir resmi yönü olmamakla beraber kişilerin kendi aralarında bir anlaşmaya varması sonucu gerçekleşir. İlişkideki iki taraf da ilişkide ne olmasını istiyorsa onları madde halinde sıralamasıyla meydana gelir.