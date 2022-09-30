Sevgi Can Danlı kimdir? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı?

Masterchef'in dış oyunu bugün Darülaceze'de çekildi. Programa konuk olan isimlerden birisi de eski Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı oldu. İzleyiciler, Sevgi Can Danlı kimdir? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? merak etti. İşte detaylar...