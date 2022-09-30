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Sevgi Can Danlı kimdir? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı?

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Sevgi Can Danlı kimdir? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı?

Masterchef'in dış oyunu bugün Darülaceze'de çekildi. Programa konuk olan isimlerden birisi de eski Türkiye güzeli Sevgi Can Danlı oldu. İzleyiciler, Sevgi Can Danlı kimdir? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? merak etti. İşte detaylar...

Masterchef 30 Eylül Cuma 2022 konuklarından birisi Sevgi Can Danlı oluyor. Vatandaşlar, Sevgi Can Danlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

SEVGİ CAN DANLI KİMDİR?

Sevgi Can Danlı 14 Şubat 1950 tarihinde Balıkesir Manyas'ta dünyaya geldi. Sevgi Can Danlı eski Türkiye güzelidir. 30 Eylül Cuma 2022 tarihinde Masterchef dış oyuna konuk olmuştur.

Sevgi Can Danlı kimdir? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı?

Sevgi Can Danlı kimdir? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı?

Sevgi Can Danlı kimdir? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı?

Sevgi Can Danlı kimdir? Eski Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı?

Sevgi Can Danlı, ortaokulu Nişantaşı'nda okudu ardından Kadıköy Kız Lisesini kazandı. Sevgi Can Danlı, lise son sınıfta 18 yaşındayken Hürriyet gazetesinin 1968'de düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olmuştur. Sevgi Can Danlı birçok filmde rol almıştır. Sevgi Can Danlı, Yeşilçam'da Yılmaz Güney ile birlikte 2 filmde başrol oynamıştır. Sevgi Can Danlı, Huntington hastalığı nedeniyle Darülaceze'ye yerleşme kararı almıştır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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