Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin 13. bölüm fragmanı izle! Seversin yeni bölüm fragmanı izle!

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SEVERSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Seversin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NE?

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Asya ve Tolga kendilerini birden bir aşk oyununun içinde bulacak ancak; birbirlerinden çok da hazetmeyen ikilimiz için flört ediyor görünmek çok da kolay olmayacaktır. Bahri yaptıkları işe zarar vereceğini düşündüğü için bu oyunu üçünden başka kimsenin bilmesini istemez.

Yalan olsa bile bu ilişki Asya'nın evinde Kadir dahil herkes tarafından sevinçle karşılanır. Fakat Suzan ve Selin cephesi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Selin bu durumu çok fazla ciddiye alır.Suzan'ın da desteğiyle, Selin harekete geçer. Tolga'nın Selin'in bu hamlesine cevap vermesi çok uzun sürmez. Fakat Selin'in bu hamlesinin sonuçları hiç de beklediği gibi olmayacak, Asya ve Tolga'yı bambaşka bir yola sokacaktır.

SEVERSİN DİZİSİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI

İLAYDA ALİŞAN : ASYA

BURAK YÖRÜK: TOLGA

NERGİS KUMBASAR: SUZAN

ZEYNEP KANKONDE: ŞERİFE