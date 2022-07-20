Seversin 13 Temmuz Çarşamba yayınlanan son bölümde Asya'nın son anda yaptığı sürpriz manevrayla Tolga'nın planı mahvolmuştur. Peki, yeni bölümde neler olacak? Seversin son bölüm izle! Seversin dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Seversin son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde...

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seversin 13 Temmuz Çarşamba yayınlanan son bölümde Asya'nın son anda yaptığı sürpriz manevrayla Tolga'nın planı mahvolmuştur. Aşk oyunu evliliğe kadar sürecek gibi gözükmektedir. Bir an önce bu durumdan kurtulmak isteyen Tolga, Asya'ya karşı yeni bir plan tasarlayarak uygulamaya başlar.

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SEVERSİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya ve Tolga'ya gelen mesaj ikiliyi meraklandırsa da, çok üzerinde durmazlar. Tolga, Asya'yı eve bırakır ancak onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Şerife, Kadir ve Handan'ın köye gitmelerini fırsat bilen meçhul hayran Asya'nın odasına tedirgin edici bir mesaj bırakmıştır. Tolga Asya ve Nazlı'yı evlerinde bırakmak istemez ve kendi evine davet eder. Meçhul hayranın tedirgin edici mesajları sette de gelmeye devam eder. Bahri Asya için özel bir güvenlik personeli tutar.

Meçhul hayran Asya'ya korkutucu mesajlar yollamaya devam ederken kanal öpüşme sahnesinin yeni bölüme yetiştirilmesini ister. Asya henüz öpüşme sahnesi için hazır değildir ama daha büyük bir sorunu vardır. Meçhul hayran Asya ve Tolga'yı öpüşme sahnesini asla çekmemeleri konusunda uyarır. Öpüşme sahnesi çekilirse meçhul hayran ikisine de zarar verecektir. Asya ve Tolga hem sahneyi çekebilmek hem de bu meçhul hayranı yakalamak için bir çıkış yolu bulmak zorundadırlar.

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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