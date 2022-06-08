Seversin son bölüm izle! Seversin canlı izle! Seversin konusu nedir, oyuncuları kimler? - Haberler

İlayda Alişan, Burak Yörük başrollerinde oynadığı Seversin dizisi 2. bölümü ile ekranlara geliyor. Seversin seyircisi oyuncuları ve konusunu merak ediyor. 2. bölümü yayınlanan Seversin dizisinde ilk bölüm konusu nedir? Seversin son bölüm izle! Seversin canlı izle! Seversin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, oyuncu olmak isteyen ablası Nazlı ile ünlü aktör Tolga Tuna'nın dizi çekimini izlemeye gider. Tolga Tuna kendisiyle selfie çektirmek isteyen Nazlı'ya biraz kaba davranınca Asya Tolga'ya haddini bildirir. Tolga dizisinin yayından kaldırılmasıyla maddi olarak uçuruma yuvarlanmanın eşiğindeyken menajeri Nesrin sayesinde ünlü yapımcı Bahri'nin yeni dizisinde rol alma şansı bulur. Ancak başrol için hiçbir kadın oyuncu Tolga ile çalışmak istememektedir.

Bahri Tolga'dan vazgeçmek üzereyken imdada yine Nesrin yetişir ve kadın başrol oyuncusu için herkese açık bir seçme yapılmasını teklif eder. Asya'nın ablası Nazlı oyuncu seçmelerini duyunca katılmaya karar verir. Nazlı; hırslı, potansiyeli olan bir oyuncudur ancak bir dizi tesadüf sonucu Tolga'nın partneri olmak Asya'ya kısmet olacaktır. Asya bir anda kendini hiç de meraklısı olmadığı bir romantik komedi dizisinin başrolünde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE!

SEVERSİN 2. BÖLÜM CANLI İZLE!



SEVERSİN DİZİSİ KONUSU

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI

İlayda Alişan

Burak Yörük

Nergis Kumbasar

Zeynep Kankonde

Ceren Taşçı

Ozan Dağgez

Halil İbrahim Kurum

İlkin Tüfekçi

Ergül Miray Şahin

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