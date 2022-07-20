Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Seversin dizi çekimleri nerede yapıldı?

SEVERSİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seversin dizisinin ilk bölümlerinin Muğla'da çekildiği ve sonraki bölümlerin ise İstanbul'da çekildiği biliniyor. Seversin dizisi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri Beşiktaş, Galata gibi yerlerde yapılıyor.

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NE?

Seversin dizisi birbirine zıt iki kutupta iki gencin (Asya ve Tolga) kesişen yolları ve bu süreçte yaşanan eğlenceli ve romantik hikayeyi izleyicilerle paylaşıyor. Asya, idealleri olan üniversite okumak isteyen ama bir yandan da AVM'de tezgahtarlık yaparak para kazanmaya çalışan bir genç kızıdır. Tolga ise kolay yoldan şöhret olmuş, tatminsiz bir aktördür.

Başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı Seversin'in senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna (Burak Yörük) ile güzeller güzeli Asya'nın (İlayda Alişan) aşk hikayesini ekrana getirecek olan Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

SEVERSİN OYUNCULARI KİMLERDİR?