Seversin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seversin dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba günü mü?
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Ekranların sevilen dizisi Seversin hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Diziyi tam gününde ve saatinde izlemek isteyen seyirciler, Seversin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seversin dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba günü mü? araştırması yapıyor. Peki, Seversin dizisinin günü ne zaman? Seversin hangi günler? İşte detaylar...
Seversin ne zaman? Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seversin dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba günü mü?
Seversin dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Seversin dizisi Çarşamba günleri yayınlanıyor.
Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!
Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.
İlayda Alişan : Asya Çelikbaş
Burak Yörük : Tolga Tuna
Nergis Kumbasar : Suzan Tuna
Zeynep Kankonde : Şerife Çelikbaş
Mehmet Bilge Aslan : Bahri
Ceren Taşçı : Nesrin
Ozan Dağgez : Ferdi Çelikbaş
İlkin Tüfekçi : Handan Çelikbaş
Halil İbrahim Kurum : Kadir Çelikbaş
Ergül Miray Şahin : Nazlı Çelikbaş
Hazal Benli : Selin
Yiğit Dikmen : Selçuk
Atakan Yılmaz : Hakan
Ceren Yıldırım : Zeynep
Eren Demirbaş
Elif Çapkın
Yağmur Gurur