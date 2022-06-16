Seversin ne zaman? Seversin, Kanal D İç Yapımlar imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seversin dizisi hangi günler yayınlanıyor? Çarşamba günü mü?

SEVERSİN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Seversin dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

SEVERSİN HANGİ GÜN?

Seversin dizisi Çarşamba günleri yayınlanıyor.

SEVERSİN KONUSU NE?

Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün, oyuncu kadrosunda Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer aldığı Seversin çok yakında Kanal D'de başlıyor!

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğindeki Seversin yakında başlıyor.Genç kızların romantik prensi, oyuncu Tolga Tuna ile güzeller güzeli Asya'nın aşk hikayesi anlatılıyor.

SEVERSİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İlayda Alişan : Asya Çelikbaş

Burak Yörük : Tolga Tuna

Nergis Kumbasar : Suzan Tuna

Zeynep Kankonde : Şerife Çelikbaş

Mehmet Bilge Aslan : Bahri

Ceren Taşçı : Nesrin

Ozan Dağgez : Ferdi Çelikbaş

İlkin Tüfekçi : Handan Çelikbaş

Halil İbrahim Kurum : Kadir Çelikbaş

Ergül Miray Şahin : Nazlı Çelikbaş

Hazal Benli : Selin

Yiğit Dikmen : Selçuk

Atakan Yılmaz : Hakan

Ceren Yıldırım : Zeynep

Eren Demirbaş

Elif Çapkın

Yağmur Gurur

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