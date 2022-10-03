Seversin ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Seversin günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Seversin Pazartesi günü değil mi?

Kanal D'nin sevilen dizisi Seversin bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Seversin ne zaman başlayacak merak etti. Peki, Seversin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seversin günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Seversin saat kaçta başlıyor, bugün yok mu? İşte detaylar...

Bu akşam Seversin var mı, yok mu, neden yok, neden başlamadı? 3 Ekim Pazartesi Seversin yeni bölüm saat kaçta, neden geç başlıyor?

Seversin saat kaçta? Seversin bitti mi, final mi yaptı? Seversin, D Productions imzalı, ilk bölümü 1 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın yazdığı, başrollerini İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün paylaştığı romantik komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Seversin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seversin günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Seversin saat kaçta başlıyor, bugün yok mu? Seversin dizisi final mi oldu?

SEVERSİN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Seversin her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Fakat bugün yani 3 Ekim Pazartesi dizi 22:00'da başlayacak.

SEVERSİN DİZİSİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Evet dizinin günü Pazartesi'ye alındı. Fakat dizi bugün saat 20:00 'da değil 22:00 'da başlayacak.

3 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Ana Kuzusu

22:00 - Seversin (Yeni bölüm)

01:00 - Ana Kuzusu

SEVERSİN KONUSU NE?

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.