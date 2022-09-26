Seversin Işığı CANLI izle! Kanal D Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Seversin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Seversin günü mü değişti, yeni günü ne zaman? Seversin saat kaçta başlıyor, bugün yok mu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seversin CANLI izle! Kanal D Seversin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KANAL D SEVERSİN CANLI İZLE!

KANAL D ekranlarında yayınlanan Seversin adlı yapım, yeni bölümüyle yeni saatinde 21.45 itibariyle bu akşam ekranlarda.

KANAL D SEVERSİN CANLI İZLE!

SEVERSİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D'nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar'ın üstlendiği dizisi "Seversin" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün rol aldığı, ekrana gelen her bölümü ile izleyicinin büyük beğenisini kazanan Seversin'in yeni bölümünün konusu şöyle;

Nazlı'nın başrol olacağını öğrenen Asya öfkeyle seti terk eder. Tolga peşinden gitmek istese de çekimi bırakamaz. Her şeyden sıkılmış halde eve gelirken aldığı telefon Asya'yı bambaşka bir olaya sürükler.

Kudret'in hastalığı Tolga'nın babasına karşı daha da öfkelenmesini sağlar. Kudret yine bencillik yapmış kendisi için Tolga'nın karşısına çıkmıştır. Oysa bir kere olsun Tolga'yı düşünse belki her şey bambaşka olacaktır.

SEVERSİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tolga'nın öğrendiği gerçek, hayatının alt üst olmasına sebep olur. Asya panikle yılların sırrını deşifre etmiş ve bütün tepkileri üzerine çekmiştir. Tolga bu gerçekle düştüğü boşluktan çıkmak için çabaladıkça daha da dibe batar. Tolga'nın kendine olan güveni kırılmıştır. Suzan'a, Kudret'e ve hatta Asya'ya olan öfkesi onu iyice depresif bir duyguya sokar. Bu haliyle herkesi kırıp dökerken Asya da bundan nasibini alır.

Tolga'yı dipten çıkaran kişi Hakan olur. Çünkü o Tolga Tuna'nın yolculuğunu başından beri bilen ve ona omuz veren kişidir. Tolga her şeyi sıfırlayıp yeniden çıkacağı yolculuktan önce hesapları kapatmak ister. Bunu yaparken kendince babası Kudret'ten intikam da alacaktır. Fakat sonu düşünülmeden atılan adımlar ve Tolga'nın dipteki halinden faydalanarak uzatılan dost eller Tolga'yı Asya'yla koparma noktasına getirir. İkili arasındaki zorlu sınav asıl şimdi başlıyordur.

SEVERSİN SON BÖLÜM İZLE!