Seversin full HD bölüm izle! Seversin 7. bölüm tek parça izle! Seversin son bölüm neler oldu?

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SEVERSİN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Tolga'nın ani evlilik teklifi herkesi şaşırtır. Asya ise şoktadır. Tolga Asya'ya, otelde buluştuğu gizemli kişinin kimliğini saklamak için bu teklifi yapmak zorunda olduğunu itiraf eder ve Asya'nın iş birliği yapmasını ister. Asya'nın ise bu oyuna devam etmek için bazı şartları vardır ve Tolga bu şartları kayıtsız şartsız kabul etmelidir.

İki taraf da başladıkları oyunun evlilik aşamasına hızlı geçişinden tedirgindir ve bir an önce oyunu bitirme niyetindedir. Tolga, oyunu sonlandırmak için bulduğu dahiyane fikrini hayata geçirmeye çalışırken, Asya'nın son hamlesi ikiliyi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

SEVERSİN 7. BÖLÜM FULL HD İZLE!

SEVERSİN KONUSU NE?

Seversin dizisi birbirine zıt iki kutupta iki gencin (Asya ve Tolga) kesişen yolları ve bu süreçte yaşanan eğlenceli ve romantik hikayeyi izleyicilerle paylaşıyor. Asya, idealleri olan üniversite okumak isteyen ama bir yandan da AVM'de tezgahtarlık yaparak para kazanmaya çalışan bir genç kızıdır. Tolga ise kolay yoldan şöhret olmuş, tatminsiz bir aktördür.

Asya'nın ablası Nazlı oyuncu olmak istemektedir ve Asya'yı da peşinden sürükleyerek Tolga Tuna'nın dizi çekimlerini izlemeye gider. Nazlı'nın selfie isteğine Tolga'nın kaba bir yanıt vermesi Asya'yı çileden çıkarır ve genç kadın kendini beğenmiş oyuncuya haddini bildirir.

Dizisinin yayından kaldırılmasının ardından maddi açıdan uçuruma yuvarlanmanın eşiğinde olan Tolga menajeri Nesrin'nin sayesinde ünlü yapımcı Bahri'nin yeni dizisinde rol alma şansı elde eder. Fakat Tolga'nın yer aldığı projede başrol için hiçbir kadın oyuncu onunla çalışmak istememektedir.

Yapımcı Bahri Tolga'dan vazgeçmek üzereyken Nesrin yine imdada yetişir ve yeni bir teklifle gelir. Yeni kadın başrol oyuncusunu seçmek için herkese açık bir seçme düzenlenir. Asya'nın ablası Nazlı da oyuncu seçmelerini duyunca katılır. Nazlı her ne kadar hırslı ve potansiyeli olan bir oyuncu olsa da yaşanan tesadüflerin sonucunda Tolga ile baş rolü oynayacak kişi Asya olur.

Asya hiç beklemediği bir anda ve istemeye istemeye kendini romantik komedi dizisinin başrolünde bulurken, genç kızların hayran olduğu Tolga da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN FULL HD İZLE! (LİNK)

SEVERSİN OYUNCULARI

İLAYDA ALİŞAN : ASYA

BURAK YÖRÜK: TOLGA

NERGİS KUMBASAR: SUZAN

ZEYNEP KANKONDE: ŞERİFE

SEVERSİN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Seversin dizisi Kanal D ekranlarında her Çarşamba saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.