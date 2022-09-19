Seversin full HD bölüm izle! Seversin 17. bölüm tek parça izle! Seversin son bölüm neler oldu?

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SEVERSİN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Asya ve Tolga kendilerini birden bir aşk oyununun içinde bulacak ancak; birbirlerinden çok da hazetmeyen ikilimiz için flört ediyor görünmek çok da kolay olmayacaktır. Bahri yaptıkları işe zarar vereceğini düşündüğü için bu oyunu üçünden başka kimsenin bilmesini istemez.

Yalan olsa bile bu ilişki Asya'nın evinde Kadir dahil herkes tarafından sevinçle karşılanır. Fakat Suzan ve Selin cephesi için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Selin bu durumu çok fazla ciddiye alır.Suzan'ın da desteğiyle, Selin harekete geçer. Tolga'nın Selin'in bu hamlesine cevap vermesi çok uzun sürmez. Fakat Selin'in bu hamlesinin sonuçları hiç de beklediği gibi olmayacak, Asya ve Tolga'yı bambaşka bir yola sokacaktır.

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SEVERSİN KONUSU NE?

Seversin dizisi birbirine zıt iki kutupta iki gencin (Asya ve Tolga) kesişen yolları ve bu süreçte yaşanan eğlenceli ve romantik hikayeyi izleyicilerle paylaşıyor. Asya, idealleri olan üniversite okumak isteyen ama bir yandan da AVM'de tezgahtarlık yaparak para kazanmaya çalışan bir genç kızıdır. Tolga ise kolay yoldan şöhret olmuş, tatminsiz bir aktördür.

Asya'nın ablası Nazlı oyuncu olmak istemektedir ve Asya'yı da peşinden sürükleyerek Tolga Tuna'nın dizi çekimlerini izlemeye gider. Nazlı'nın selfie isteğine Tolga'nın kaba bir yanıt vermesi Asya'yı çileden çıkarır ve genç kadın kendini beğenmiş oyuncuya haddini bildirir.

Dizisinin yayından kaldırılmasının ardından maddi açıdan uçuruma yuvarlanmanın eşiğinde olan Tolga menajeri Nesrin'nin sayesinde ünlü yapımcı Bahri'nin yeni dizisinde rol alma şansı elde eder. Fakat Tolga'nın yer aldığı projede başrol için hiçbir kadın oyuncu onunla çalışmak istememektedir.

Yapımcı Bahri Tolga'dan vazgeçmek üzereyken Nesrin yine imdada yetişir ve yeni bir teklifle gelir. Yeni kadın başrol oyuncusunu seçmek için herkese açık bir seçme düzenlenir. Asya'nın ablası Nazlı da oyuncu seçmelerini duyunca katılır. Nazlı her ne kadar hırslı ve potansiyeli olan bir oyuncu olsa da yaşanan tesadüflerin sonucunda Tolga ile baş rolü oynayacak kişi Asya olur.

Asya hiç beklemediği bir anda ve istemeye istemeye kendini romantik komedi dizisinin başrolünde bulurken, genç kızların hayran olduğu Tolga da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN FULL HD İZLE! (LİNK)

SEVERSİN OYUNCULARI

İLAYDA ALİŞAN : ASYA

BURAK YÖRÜK: TOLGA

NERGİS KUMBASAR: SUZAN

ZEYNEP KANKONDE: ŞERİFE

SEVERSİN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Seversin dizisi Kanal D ekranlarında her Pazartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

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