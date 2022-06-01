Seversin dizisi nerede çekiliyor? Seversin dizisinin konusu nedir, oyunları kimler? - Haberler

Kanal D ekranlarının yeni yaz dizisi Seversin ilk bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Bir süredir tanıtım ve fragmanları ile medya gündeminde yer alan dizi genç yeteneklerle usta oyuncuları bir araya getiriyor. Seversin dizi konusu ilgi çekerken oyuncu kadrosu da inceleniyor. Peki, Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncuları kimler?

SEVERSİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Edinilen bilgiye göre dizinin sahilde geçen sahneleri Muğla'da Ortaca Dalyan bölgelerinde çekiliyor. Ayrıca dizinin sahneleri Beşiktaş ve Galata gibi İstanbul'un çeşitli semtlerinde de geçiyor.

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI

İlayda Alişan

Burak Yörük

Nergis Kumbasar

Zeynep Kankonde

Ceren Taşçı

Ozan Dağgez

Halil İbrahim Kurum

İlkin Tüfekçi

Ergül Miray Şahin

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