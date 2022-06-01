Seversin dizisi nerede çekiliyor? Seversin dizisinin konusu nedir, oyunları kimler? - Haberler

Seversin dizisi nerede çekiliyor? Seversin dizisinin konusu nedir, oyunları kimler?
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Yönetmeliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Seversin 1 Haziran Çarşamba akşamı (bu akşam) ekranlara geliyor. Seversin dizisi nerede çekiliyor? Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncuları kimler?
Kanal D ekranlarının yeni yaz dizisi Seversin ilk bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşuyor. Bir süredir tanıtım ve fragmanları ile medya gündeminde yer alan dizi genç yeteneklerle usta oyuncuları bir araya getiriyor. Seversin dizi konusu ilgi çekerken oyuncu kadrosu da inceleniyor. Peki, Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncuları kimler?
Edinilen bilgiye göre dizinin sahilde geçen sahneleri Muğla'da Ortaca Dalyan bölgelerinde çekiliyor. Ayrıca dizinin sahneleri Beşiktaş ve Galata gibi İstanbul'un çeşitli semtlerinde de geçiyor.
Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.
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