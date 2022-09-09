Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisi ise en ilgi çeken dizilerin başında yer alıyor. Yayın akışında Seversin dizisini göremeyen izleyiciler Seversin dizisi neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Seversin dizisi neden yok? Seversin dizisi yayın günü ne zaman? Seversin günü mü değişti?

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi Seversin, geniş bir izleyici kitlesine hakim. Diziyi izlerken sosyal medyadan da yorumlarını yapan seyirciler diziyi sıkı sıkıya takip ediyor. Oyuncularına duyulan hayranlık ise izleyiciyi ekranlara kitliyor. Kanal D ekranının sevilen dizisi Seversin güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicinin dikkatlerini üzerine çekiyor. Seyirciler ise sıkı sıkıya takip ettiği Seversin dizisinin ne zaman olduğunu merak ediyor. Normal yayın akışında Seversin dizisini göremeyen izleyiciler Seversin dizisi neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Seversin dizisi neden yok? Seversin dizisi yayın günü ne zaman? Seversin günü mü değişti? Detaylar haberimizde...

SEVERSİN DİZİSİ NEDEN YOK?

Başrolünde İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün yer aldığı Seversin dizisi Çarşamba günü olan yayın günü değişerek Pazartesi gününe alınmıştır.

SEVERSİN DİZİSİ YAYIN GÜNÜ NE ZAMAN?

Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Seversin dizisi Pazartesi günü saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

SEVERSİN GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Seversin dizisi bu haftadan itibaren Pazartesi günleri yayınlanacaktır.