Seversin dizisi konusu nedir? Seversin oyuncuları kimler? - Haberler

Yönetmeliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı senaryosunu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan'ın kaleme aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Seversin 1 Haziran Çarşamba akşamı (bu akşam) ekranlara geliyor.

SEVERSİN DİZİSİ KONUSU

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN DİZİSİ OYUNCULARI

İlayda Alişan

Burak Yörük

Nergis Kumbasar

Zeynep Kankonde

Ceren Taşçı

Ozan Dağgez

Halil İbrahim Kurum

İlkin Tüfekçi

Ergül Miray Şahin

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